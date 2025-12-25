Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Клуб УПЛ интересуется вратарем сборной Молдовы U-21 стоимостью €150 тысяч
Украина. Премьер лига
Клуб УПЛ интересуется вратарем сборной Молдовы U-21 стоимостью €150 тысяч

Артур Назарчук может продолжить карьеру в Украине

FMF. Артур Назарчук

Неназванная команда Украинской Премьер-лиги интересуется 21-летним голкипером сборной Молдовы U-21 Артуром Назарчуком.

Об этом сообщает молдавское издание Media Sport. Источник утверждает, что украинский клуб уже вступил в переговоры с ФК Бэлць (Молдова), цвета которого сейчас и защищает Назарчук.

В услугах Назарчука также заинтересованы некоторые коллективы из чемпионатов Румынии и Казахстана.

Назарчук, рост которого составляет 198 см, выступает за основную команду ФК Бэлць с лета 2021 года и за это время провел 48 матчей во всех турнирах, в 14 поединках отстоял на ноль и пропустил 61 гол. Трансферная стоимость Назарчука по версии Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.

За сборную Молдовы U-21 у Артура два сыгранных поединка и ноль пропущенных мячей.

трансферы УПЛ трансферы чемпионат Казахстана по футболу чемпионат Румынии по футболу чемпионат Молдовы по футболу
Даниил Агарков Источник: Telegram
