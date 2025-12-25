Другие новости25 декабря 2025, 20:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:20
ФОТО. Партнер Забарного по ПСЖ шокировал своим новым имиджем
Нуну Мендеш теперь лысый
25 декабря 2025, 20:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:20
Нуну Мендеш, один из ключевых защитников ПСЖ и сборной Португалии, решил начать год с перемен и кардинально сменил имидж.
Во время рождественских праздников футболист опубликовал в Instagram фото с полностью выбритой головой, сопроводив его подписью: «Я в порядке».
Новая внешность Мендеша вызвала смешанную реакцию среди болельщиков.
Часть фанатов поддержала игрока, тогда как другие с удивлением и скепсисом отреагировали в комментариях.
