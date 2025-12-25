Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Партнер Забарного по ПСЖ шокировал своим новым имиджем
Другие новости
25 декабря 2025, 20:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:20
546
0

ФОТО. Партнер Забарного по ПСЖ шокировал своим новым имиджем

Нуну Мендеш теперь лысый

25 декабря 2025, 20:57 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:20
546
0
ФОТО. Партнер Забарного по ПСЖ шокировал своим новым имиджем
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Нуну Мендеш, один из ключевых защитников ПСЖ и сборной Португалии, решил начать год с перемен и кардинально сменил имидж.

Во время рождественских праздников футболист опубликовал в Instagram фото с полностью выбритой головой, сопроводив его подписью: «Я в порядке».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Новая внешность Мендеша вызвала смешанную реакцию среди болельщиков.

Часть фанатов поддержала игрока, тогда как другие с удивлением и скепсисом отреагировали в комментариях.

По теме:
ВИДЕО. Сестры Меркушины растрогали сеть исполнением «Щедрика»
Порванную футболку Марадоны из Барселоны продали за рекордную сумму
ВИДЕО. Футболист УПЛ показал интересную тренировку с женой
фото Нуну Мендеш ПСЖ Илья Забарный lifestyle Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25 декабря 2025, 10:09 13
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной

Линдон Эмерллаху будет защищать цвет житомирского клуба

Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
Футбол | 25.12.2025, 19:55
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Футбол | 25.12.2025, 14:32
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем