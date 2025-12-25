ФОТО. Партнер Забарного по ПСЖ шокировал своим новым имиджем

Нуну Мендеш, один из ключевых защитников ПСЖ и сборной Португалии, решил начать год с перемен и кардинально сменил имидж.

Во время рождественских праздников футболист опубликовал в Instagram фото с полностью выбритой головой, сопроводив его подписью: «Я в порядке».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Новая внешность Мендеша вызвала смешанную реакцию среди болельщиков.

Часть фанатов поддержала игрока, тогда как другие с удивлением и скепсисом отреагировали в комментариях.