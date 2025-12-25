Порванную футболку Марадоны из Барселоны продали за рекордную сумму

Футболка Диего Армандо Марадоны, в которой он играл за «Барселону», была продана на аукционе за рекордную сумму.

Речь идет о форме, использованной легендарным аргентинцем в финале Кубка Испании 1984 года против «Атлетика» – матче, вошедшем в историю как «Битва на Бернабеу».

После того поединка футболка оказалась сильно поврежденной и была списана. Позже она перешла в частные руки и почти 30 лет хранилась у семьи, не подозревавшей о ее реальной ценности. Наследник владельца обратился в аукционный дом Matchday Football Auctions, где подлинность реликвии была подтверждена после тщательной экспертизы.

По информации Matchday, футболка была продана за 145 648,51 доллара, а с учетом комиссии итоговая сумма составила 179 207,67 доллара (около 152 тысяч евро). Это самая дорогая футболка Марадоны, использованная им в клубе, когда-либо проданная на аукционе.

Отмечается, что перед продажей реликвия также побывала в руках президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который принял участие в фотосессии, посвященной исторической сделке.