ЛЕОНЕНКО: «Это слабый турнир, и даже там Шахтер умудрился проиграть»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнениями о лучшей команде УПЛ в первой части сезона.

«На вершине две команды – ЛНЗ и Шахтер, но «горняков» лучшими называть нельзя, потому что с таким составом и финансами они не первые. Шахтер помог Украине тем, что набрал очки в таблице коэффициентов УЕФА, но Лига конференций откровенно слабый турнир и даже там донецкая команда умудрилась Легии проиграть.

Поэтому мой выбор – ЛНЗ. Черкасская команда сумела воспользоваться выступлениями Динамо и Шахтера в еврокубках. Они закономерно и заслуженно идут на первом месте в УПЛ, потому что обыграли всех главных конкурентов – Шахтер, Динамо и Полесье. Здесь вопрос в том, как они будут играть весной, ведь соперники на них уже будут настраиваться, да и судить будут по-другому. Но мне, конечно, хочется, чтобы ЛНЗ с положительной стороны продолжил удивлять и весной», – сказал Леоненко.