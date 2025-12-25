Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «Это слабый турнир, и даже там Шахтер умудрился проиграть»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 20:15 |
Виктор выбрал лучшую команду первого круга УПЛ

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнениями о лучшей команде УПЛ в первой части сезона.

«На вершине две команды – ЛНЗ и Шахтер, но «горняков» лучшими называть нельзя, потому что с таким составом и финансами они не первые. Шахтер помог Украине тем, что набрал очки в таблице коэффициентов УЕФА, но Лига конференций откровенно слабый турнир и даже там донецкая команда умудрилась Легии проиграть.

Поэтому мой выбор – ЛНЗ. Черкасская команда сумела воспользоваться выступлениями Динамо и Шахтера в еврокубках. Они закономерно и заслуженно идут на первом месте в УПЛ, потому что обыграли всех главных конкурентов – Шахтер, Динамо и Полесье. Здесь вопрос в том, как они будут играть весной, ведь соперники на них уже будут настраиваться, да и судить будут по-другому. Но мне, конечно, хочется, чтобы ЛНЗ с положительной стороны продолжил удивлять и весной», – сказал Леоненко.

Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 2
locator-x
Бетіс у минулому сезоні ЛК програв двічі у групі, але до фіналу вийшов
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
синька зло
Ответить
0
