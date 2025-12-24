ЛЕОНЕНКО: «Он допустил большую ошибку, они – неудачники»
Виктор Леоненко высказался об увольнении Маркевича из «Карпат»
Украинский эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации во львовских «Карпатах»:
– Что не так с «Карпатами»? Финансы есть, а результата нет, только девятое место.
– Владелец «Карпат» допустил большую ошибку, когда уволил Мирона Богдановича Маркевича и вместо него нанял «пасовцев». PASS – это неудачники, которые ничего нового в футболе не придумали, кроме новых слов, которые никому не нужны.
«Карпаты» после 16 туров чемпионата Украины имеют в своем активе 19 баллов и идут девятыми.
Ранее Виктор Леоненко назвал лучшего тренера Украинской Премьер-лиги.
