ЛЕОНЕНКО: «Он допустил большую ошибку, они – неудачники»

Украинский эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации во львовских «Карпатах»:

– Что не так с «Карпатами»? Финансы есть, а результата нет, только девятое место.

– Владелец «Карпат» допустил большую ошибку, когда уволил Мирона Богдановича Маркевича и вместо него нанял «пасовцев». PASS – это неудачники, которые ничего нового в футболе не придумали, кроме новых слов, которые никому не нужны.

«Карпаты» после 16 туров чемпионата Украины имеют в своем активе 19 баллов и идут девятыми.

