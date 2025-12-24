Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 21:04 | Обновлено 24 декабря 2025, 21:57
ЛЕОНЕНКО: «Он допустил большую ошибку, они – неудачники»

Виктор Леоненко высказался об увольнении Маркевича из «Карпат»

Виктор Леоненко

Украинский эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации во львовских «Карпатах»:

– Что не так с «Карпатами»? Финансы есть, а результата нет, только девятое место.

– Владелец «Карпат» допустил большую ошибку, когда уволил Мирона Богдановича Маркевича и вместо него нанял «пасовцев». PASS – это неудачники, которые ничего нового в футболе не придумали, кроме новых слов, которые никому не нужны.

«Карпаты» после 16 туров чемпионата Украины имеют в своем активе 19 баллов и идут девятыми.

Ранее Виктор Леоненко назвал лучшего тренера Украинской Премьер-лиги.

Мирон Маркевич Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов отставка
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
