Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 января 2026, 14:54
0

Трансфер Семеньо стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканцев

Кто входит в топ-10 данного рейтинга?

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семье из Борнмута в Манчестер Сити за 72 млн евро стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканских игроков.

За большие деньги ранее состоялись только трансферы Николя Пепе за 80 млн евро из Лилля в Арсенал, Бриана Мбемо за 75 млн евро из Брентфорда в Манчестер Юнайтед и Омара Мармуша за 75 млн евро из Айнтрахта в Манчестер Сити.

Среди представителей Ганы переход Семеньо теперь является самым дорогим в истории АПЛ. Предыдущее достижение принадлежало трансферу Мохаммеда Кудуса из Вест Хэма в Тоттенхэм за 63,8 млн евро.

Самые дорогие переходы африканских футболистов в истории АПЛ:

  • 80 млн евро – Николя Пепе (Кот-д'Ивуар, из Лилля в Арсенал)
  • 75 млн евро – Бриан Мбемо (Камерун, из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
  • 75 млн евро – Омар Мармуш (Египет, из Айнтрахта в Манчестер Сити)
  • 72 млн евро – Антуан Семеньо (Гана, из Борнмута в Манчестер Сити)
  • 67,5 млн евро – Рияд Марез (Алжир, из Лестер Сити в Манчестер Сити)
  • 63,8 млн евро – Мохаммед Кудус (Гана, из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
  • 63,8 млн евро – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, из Боруссии Дортмунд в Арсенал)
  • 60 млн евро – Наби Кейта (Гвинея, из РБ Лейпциг в Ливерпуль)
  • 57,7 млн евро – Йоан Висса (ДР Конго, из Брентфорда в Ньюкасл Юнайтед)
  • 55 млн евро – Аарон Ван-Биссака (ДР Конго, из Кристал Пэлас в Манчестер Юнайтед)
