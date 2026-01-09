Трансфер Семеньо стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканцев

Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семье из Борнмута в Манчестер Сити за 72 млн евро стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканских игроков.

За большие деньги ранее состоялись только трансферы Николя Пепе за 80 млн евро из Лилля в Арсенал, Бриана Мбемо за 75 млн евро из Брентфорда в Манчестер Юнайтед и Омара Мармуша за 75 млн евро из Айнтрахта в Манчестер Сити.

Среди представителей Ганы переход Семеньо теперь является самым дорогим в истории АПЛ. Предыдущее достижение принадлежало трансферу Мохаммеда Кудуса из Вест Хэма в Тоттенхэм за 63,8 млн евро.

Самые дорогие переходы африканских футболистов в истории АПЛ: