Трансфер Семеньо стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканцев
Кто входит в топ-10 данного рейтинга?
Переход 26-летнего ганского футболиста Антуана Семье из Борнмута в Манчестер Сити за 72 млн евро стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканских игроков.
За большие деньги ранее состоялись только трансферы Николя Пепе за 80 млн евро из Лилля в Арсенал, Бриана Мбемо за 75 млн евро из Брентфорда в Манчестер Юнайтед и Омара Мармуша за 75 млн евро из Айнтрахта в Манчестер Сити.
Среди представителей Ганы переход Семеньо теперь является самым дорогим в истории АПЛ. Предыдущее достижение принадлежало трансферу Мохаммеда Кудуса из Вест Хэма в Тоттенхэм за 63,8 млн евро.
Самые дорогие переходы африканских футболистов в истории АПЛ:
- 80 млн евро – Николя Пепе (Кот-д'Ивуар, из Лилля в Арсенал)
- 75 млн евро – Бриан Мбемо (Камерун, из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
- 75 млн евро – Омар Мармуш (Египет, из Айнтрахта в Манчестер Сити)
- 72 млн евро – Антуан Семеньо (Гана, из Борнмута в Манчестер Сити)
- 67,5 млн евро – Рияд Марез (Алжир, из Лестер Сити в Манчестер Сити)
- 63,8 млн евро – Мохаммед Кудус (Гана, из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
- 63,8 млн евро – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, из Боруссии Дортмунд в Арсенал)
- 60 млн евро – Наби Кейта (Гвинея, из РБ Лейпциг в Ливерпуль)
- 57,7 млн евро – Йоан Висса (ДР Конго, из Брентфорда в Ньюкасл Юнайтед)
- 55 млн евро – Аарон Ван-Биссака (ДР Конго, из Кристал Пэлас в Манчестер Юнайтед)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элиас Теллес может покинуть «Колос»
Американец похвалил Бенавидеса