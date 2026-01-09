Челси готовит трансфер рекордсмена АПЛ за 70 миллионов фунтов

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, победитель клубного чемпионата мира готовит трансфер бомбардира «пчел». «Брентфорд» своего футболиста оценивает в 70 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Игор Тиаго проел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, которых отличился 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Игор Тиаго побил рекорд бразильских футболистов по голам за сезон АПЛ, забив 16 раз.