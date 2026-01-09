Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 января 2026, 14:40 | Обновлено 09 января 2026, 14:41
2

Челси готовит трансфер рекордсмена АПЛ за 70 миллионов фунтов

Игор Тиаго привлекает внимание лондонского гранда

Челси готовит трансфер рекордсмена АПЛ за 70 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание лондонского «Челси». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, победитель клубного чемпионата мира готовит трансфер бомбардира «пчел». «Брентфорд» своего футболиста оценивает в 70 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Игор Тиаго проел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, которых отличился 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Игор Тиаго побил рекорд бразильских футболистов по голам за сезон АПЛ, забив 16 раз.

Игор Тиаго Брентфорд Челси трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Football Insider
antt
Вже тут про інші 70 млн. скільки говорили. Але Ігор, Семеньо, також звучить по нашому серед теперішніх трансферів апл
fifa2020
Довбику було б добре на його місце прийти! 
