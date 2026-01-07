Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игор Тиаго стал рекордсменом АПЛ среди бразильских игроков
Англия
07 января 2026, 23:14
Игор Тиаго стал рекордсменом АПЛ среди бразильских игроков

Нападающий Брентфорда проводит феноменальный сезон в Премьер-лиге

07 января 2026, 23:14 |
Игор Тиаго стал рекордсменом АПЛ среди бразильских игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 15-й и 16-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в домашнем матче 21 тура против Сандерленда, в котором бразилец отметился дублем.

16 голов в одном сезоне – это рекорд среди бразильских футболистов.

Предыдущее достижение принадлежало Матеусу Кунье, Габриэлу Мартинелли и Роберто Фирмино, в активе которых было по 15 забитых мячей в одном сезоне АПЛ.

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 21 матч
  • 15 – Матеус Кунья (Вулверхємптон), 2024/25, 33 матча
  • 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
  • 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
  • 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
  • 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
  • 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
  • 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
  • 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Игор Тиаго Брентфорд статистика
Сергей Турчак
