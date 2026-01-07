Игор Тиаго стал рекордсменом АПЛ среди бразильских игроков

Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 15-й и 16-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в домашнем матче 21 тура против Сандерленда, в котором бразилец отметился дублем.

16 голов в одном сезоне – это рекорд среди бразильских футболистов.

Предыдущее достижение принадлежало Матеусу Кунье, Габриэлу Мартинелли и Роберто Фирмино, в активе которых было по 15 забитых мячей в одном сезоне АПЛ.

Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ

16 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 21 матч

15 – Матеус Кунья (Вулверхємптон), 2024/25, 33 матча

15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей

15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей

14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч

14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча

13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей

13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей

13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей