Игор Тиаго стал рекордсменом АПЛ среди бразильских игроков
Нападающий Брентфорда проводит феноменальный сезон в Премьер-лиге
Бразильский нападающий Брентфорда Игор Тиаго забил 15-й и 16-й голы в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в домашнем матче 21 тура против Сандерленда, в котором бразилец отметился дублем.
16 голов в одном сезоне – это рекорд среди бразильских футболистов.
Предыдущее достижение принадлежало Матеусу Кунье, Габриэлу Мартинелли и Роберто Фирмино, в активе которых было по 15 забитых мячей в одном сезоне АПЛ.
Бразильские футболисты с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне АПЛ
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд), 2025/26, 21 матч
- 15 – Матеус Кунья (Вулверхємптон), 2024/25, 33 матча
- 15 – Габриэл Мартинелли (Арсенал), 2022/23, 36 матчей
- 15 – Роберто Фирмино (Ливерпуль), 2017/18, 37 матчей
- 14 – Робиньо (Манчестер Сити), 2008/09, 31 матч
- 14 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2019/20, 34 матча
- 13 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити), 2017/18, 29 матчей
- 13 – Филиппе Коутинью (Ливерпуль), 2016/17, 31 матч
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2018/19, 35 матчей
- 13 – Ришарлисон (Эвертон), 2019/20, 36 матчей
Igor Thiago now holds the record for the most goals scored by a Brazilian player in a single Premier League season 👏🇧🇷 pic.twitter.com/H3Jpf61Ae7— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 7, 2026
