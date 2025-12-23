Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ сменит главного тренера. Президент определился с кандидатом
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 11:54 |
1606
0

Клуб УПЛ сменит главного тренера. Президент определился с кандидатом

Игорь Тимченко возглавит СК Полтава со следующего сезона, когда получит лицензию

23 декабря 2025, 11:54 |
1606
0
Клуб УПЛ сменит главного тренера. Президент определился с кандидатом
СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК Полтава Сергей Иващенко признался, что уже со следующего сезона клуб официально возглавит украинский специалист Игорь Тимченко, ныне имеющий приставку «исполняющий обязанности».

– Что с заменой господину Сысенко, светлая ему память? Будет ли у команды полноценный главный тренер без приставки исполняющий обязанности?

– Думаю, что будет.

– Кто именно? Ведь есть Тимченко и есть Матвийченко.

– Мы подали документы на курсы Pro для Тимченко. Занятия стартуют после нового года, в марте, кажется. Однако до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Матвийченко, – сказал функционер.

В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Ващук назвал главную проблему Динамо: «Сегодня ребятам надо...»
Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
В Черноморце не хотят комментировать возможную отставку Кучера
Сергей Иващенко назначение тренера Павел Матвийченко Украинская Премьер-лига Игорь Тимченко Полтава
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Футбол | 23 декабря 2025, 10:17 1
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?

Форвард перенес хирургическое вмешательство

ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Футбол | 22 декабря 2025, 20:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру

Рафинья Алькантара повесил бутсы на гвоздь

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Футбол | 23.12.2025, 10:00
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
ФОТО. Звезда Манчестер Сити объявил о помолвке
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет Шахтер. Ему предлагали большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 2
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 41
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем