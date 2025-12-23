Клуб УПЛ сменит главного тренера. Президент определился с кандидатом

Президент СК Полтава Сергей Иващенко признался, что уже со следующего сезона клуб официально возглавит украинский специалист Игорь Тимченко, ныне имеющий приставку «исполняющий обязанности».

– Что с заменой господину Сысенко, светлая ему память? Будет ли у команды полноценный главный тренер без приставки исполняющий обязанности?

– Думаю, что будет.

– Кто именно? Ведь есть Тимченко и есть Матвийченко.

– Мы подали документы на курсы Pro для Тимченко. Занятия стартуют после нового года, в марте, кажется. Однако до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Матвийченко, – сказал функционер.

В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.