Клуб УПЛ сменит главного тренера. Президент определился с кандидатом
Игорь Тимченко возглавит СК Полтава со следующего сезона, когда получит лицензию
Президент СК Полтава Сергей Иващенко признался, что уже со следующего сезона клуб официально возглавит украинский специалист Игорь Тимченко, ныне имеющий приставку «исполняющий обязанности».
– Что с заменой господину Сысенко, светлая ему память? Будет ли у команды полноценный главный тренер без приставки исполняющий обязанности?
– Думаю, что будет.
– Кто именно? Ведь есть Тимченко и есть Матвийченко.
– Мы подали документы на курсы Pro для Тимченко. Занятия стартуют после нового года, в марте, кажется. Однако до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Матвийченко, – сказал функционер.
В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
