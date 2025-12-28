Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. ВИДЕО. Дембеле и Ямаль привлекли внимание на Globe Soccer Awards
28 декабря 2025, 22:34
Дембеле и Ламин Ямаль помогали друг другу, подписывая футболки для аукциона

X. Усман Дембеле и Ламин Ямаль

Церемония Globe Soccer Awards 2025, которая традиционно прошла в Дубае, собрала ведущих звезд мирового футбола.

Среди почетных гостей мероприятия были обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и один из главных талантов современного футбола Ламин Ямаль, занявший второе место в престижной индивидуальной номинации. Футболисты сидели рядом в зале во время церемонии.

В один из моментов Дембеле и Ямалю вручили игровые футболки для подписи в рамках благотворительного аукциона. Лидеры ПСЖ и «Барселоны» помогли друг другу, придерживая майки, чтобы удобнее было поставить автографы.

Оба игрока также были отмечены индивидуальными наградами. Ямаль был признан лучшим нападающим года, а Дембеле получил награду футболиста года, пополнив свою коллекцию еще одним престижным трофеем.

