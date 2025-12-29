Динамо планировало уволить Шовковского летом. Почему ждали четыре месяца?

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский должен был уволен еще в августе после неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов.

В третьем раунде еврокубка «бело-синие» дважды проиграли кипрскому «Пафосу» (0:1, 0:2) и вылетели в Лигу Европы, а позже отправились в Лигу конференций.

«Я знаю, что руководство «Динамо» считает, что смену тренера можно и стоило сделать еще летом, когда они проиграли «Пафосу» в отборе Лиги чемпионов.

Тогда была возможность. Но не было необходимых кандидатов», – сообщил источник.

Из-за отсутствия альтернатив президент киевского клуба решил оставить Шовковского на должности главного тренера, однако в ноябре украинский специалист все-таки был уволен и покинул «Динамо».