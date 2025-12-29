ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила своей красотой

Украинская спортивная телеведущая Александра Кучеренко опубликовала свежий пост в социальных сетях, который быстро привлек внимание подписчиков.

В Instagram Кучеренко поделилась серией стильных фото в эффектном красном образе.

Элегантный наряд, акцент на макияже и изящные аксессуары подчеркнули ее красоту.

Публикация вызвала волну восторженных комментариев. Подписчики отметили безупречный стиль и уверенность телеведущей, засыпав ее комплиментами.