29 декабря 2025, 02:06 |
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила своей красотой

Александра Кучеренко порадовала новой фотосессией

Instagram. Александра Кучеренко

Украинская спортивная телеведущая Александра Кучеренко опубликовала свежий пост в социальных сетях, который быстро привлек внимание подписчиков.

В Instagram Кучеренко поделилась серией стильных фото в эффектном красном образе.

Элегантный наряд, акцент на макияже и изящные аксессуары подчеркнули ее красоту.

Публикация вызвала волну восторженных комментариев. Подписчики отметили безупречный стиль и уверенность телеведущей, засыпав ее комплиментами.

Максим Лапченко Источник: Instagram
