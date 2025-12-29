Александр АЛИЕВ: «Он был расистом, говорил, что я белый пи****с»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил историю из своих игровых времен, рассказав о жесткой шутке над нигерийским одноклубником Айлой Юссуфом.

«На базе мы с Белькевичем перед играми всегда любили есть окрошку. Приходим – бананы лежат, фрукты. А они всегда сидели вместе: Юссуф, Бангура, Пап Диакате и Темиле.

Ну я что сделал – со всех столов собрал бананы. Юсуф как раз спускается на обед, пацаны все смеются. А он мне постоянно говорил: «Пи***с белый, пи****с белый». Я ему отвечаю: «Юсуф, это твой сегодня обед перед игрой». Мы постоянно так шутили, он расистом называл», – рассказал Алиев.