Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 05:32 |
Александр АЛИЕВ: «Он был расистом, говорил, что я белый пи****с»

Бывший футболист «Динамо» – о Юссуфе

ФК Динамо. Олександр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил историю из своих игровых времен, рассказав о жесткой шутке над нигерийским одноклубником Айлой Юссуфом.

«На базе мы с Белькевичем перед играми всегда любили есть окрошку. Приходим – бананы лежат, фрукты. А они всегда сидели вместе: Юссуф, Бангура, Пап Диакате и Темиле.

Ну я что сделал – со всех столов собрал бананы. Юсуф как раз спускается на обед, пацаны все смеются. А он мне постоянно говорил: «Пи***с белый, пи****с белый». Я ему отвечаю: «Юсуф, это твой сегодня обед перед игрой». Мы постоянно так шутили, он расистом называл», – рассказал Алиев.

Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
