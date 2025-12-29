Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам
Испания
29 декабря 2025, 06:03 |
81
0

Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам

Этот вратарь вытащил свой клуб из пропасти

29 декабря 2025, 06:03 |
81
0
Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам
Getty Images/Global Images Ukraine

Свежий выпуск испанского издания Marca вышел с обложкой, посвященной успехам Тибо Куртуа. Сообщается, что страж ворот «Реала» лидирует среди голкиперов топ–5 лиг Европы по числу совершенных спасений.

По сведениям Marca, бельгиец записал на свой счет 174 сэйва. Аналогичный показатель демонстрирует Грегор Кобель, защищающий цвета дортмундской «Боруссии».

Далее в списке расположились Миле Свилар из «Ромы» и Серхио Эррера из «Осасуны» – у обоих по 138 спасений, а замыкает пятерку Ян Зоммер из «Интера» со 132 сэйвами.

В статье, анализирующей игру Куртуа, журналисты Marca делают акцент на том, что именно надежность вратаря стала ключевым фактором, позволившим мадридскому «Реалу» избежать масштабного кризиса в 2025 году.

По теме:
ЛАПОРТА ошеломил признанием о Хансе Флике: «Это настоящая страсть»
Рома арендует нападающего МЮ: Романо раскрыл детали громкого трансфера
Секреты раздевалки Реала: Кроос рассказал, как ладил с Винисиусом
Тибо Куртуа Реал Мадрид Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Миле Свилар Рома Рим Осасуна Ян Зоммер Интер Милан Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Ямаль сделал выбор: почему Роналду стал ключевым в его речи в Дубае
Футбол | 29 декабря 2025, 05:26 0
Ямаль сделал выбор: почему Роналду стал ключевым в его речи в Дубае
Ямаль сделал выбор: почему Роналду стал ключевым в его речи в Дубае

По следам Криштиану?

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28.12.2025, 15:53
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Футбол | 28.12.2025, 18:32
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 28.12.2025, 23:02
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем