Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам

Свежий выпуск испанского издания Marca вышел с обложкой, посвященной успехам Тибо Куртуа. Сообщается, что страж ворот «Реала» лидирует среди голкиперов топ–5 лиг Европы по числу совершенных спасений.

По сведениям Marca, бельгиец записал на свой счет 174 сэйва. Аналогичный показатель демонстрирует Грегор Кобель, защищающий цвета дортмундской «Боруссии».

Далее в списке расположились Миле Свилар из «Ромы» и Серхио Эррера из «Осасуны» – у обоих по 138 спасений, а замыкает пятерку Ян Зоммер из «Интера» со 132 сэйвами.

В статье, анализирующей игру Куртуа, журналисты Marca делают акцент на том, что именно надежность вратаря стала ключевым фактором, позволившим мадридскому «Реалу» избежать масштабного кризиса в 2025 году.