Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 01:23 | Обновлено 29 декабря 2025, 01:24
Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025

Чрезвычайное происшествие случилось в матче Судан - Экваториальная Гвинея

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь национальной сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание во время матча Кубка африканских наций против сборной Экваториальной Гвинеи.

Чрезвычайное происшествие случилось на 30–й минуте поединка: голкипер внезапно упал вблизи линии собственной штрафной площади, хотя эпицентр игры в тот момент находился на противоположной части поля. Судья безотлагательно прервал встречу, чтобы медицинский персонал смог оказать помощь игроку.

Абузаид довольно оперативно пришел в сознание. Согласно официальному отчету медиков суданской сборной, причиной инцидента стал резкий перепад артериального давления или снижение сахара в организме. Серьезных заболеваний или скрытых угроз для здоровья в ходе осмотра не обнаружили.

Сдав необходимые тесты на ориентацию и координацию, вратарь получил одобрение от врачей и вернулся к игре.

В итоге Абузаид остался на поле до завершения матча, отстоял «на ноль», а его команда отпраздновала минимальную победу – 1:0.

Кубок африканских наций сборная Судана по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Комментарии 0
