Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Чрезвычайное происшествие случилось в матче Судан - Экваториальная Гвинея
Вратарь национальной сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание во время матча Кубка африканских наций против сборной Экваториальной Гвинеи.
Чрезвычайное происшествие случилось на 30–й минуте поединка: голкипер внезапно упал вблизи линии собственной штрафной площади, хотя эпицентр игры в тот момент находился на противоположной части поля. Судья безотлагательно прервал встречу, чтобы медицинский персонал смог оказать помощь игроку.
Абузаид довольно оперативно пришел в сознание. Согласно официальному отчету медиков суданской сборной, причиной инцидента стал резкий перепад артериального давления или снижение сахара в организме. Серьезных заболеваний или скрытых угроз для здоровья в ходе осмотра не обнаружили.
Сдав необходимые тесты на ориентацию и координацию, вратарь получил одобрение от врачей и вернулся к игре.
В итоге Абузаид остался на поле до завершения матча, отстоял «на ноль», а его команда отпраздновала минимальную победу – 1:0.
Da li je moguće da je posle ovoga nastavio utakmicu?? pic.twitter.com/LzAzE0vsd2— FantomBeograda (@FantomBeograda) December 28, 2025
