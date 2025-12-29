Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025

Вратарь национальной сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание во время матча Кубка африканских наций против сборной Экваториальной Гвинеи.

Чрезвычайное происшествие случилось на 30–й минуте поединка: голкипер внезапно упал вблизи линии собственной штрафной площади, хотя эпицентр игры в тот момент находился на противоположной части поля. Судья безотлагательно прервал встречу, чтобы медицинский персонал смог оказать помощь игроку.

Абузаид довольно оперативно пришел в сознание. Согласно официальному отчету медиков суданской сборной, причиной инцидента стал резкий перепад артериального давления или снижение сахара в организме. Серьезных заболеваний или скрытых угроз для здоровья в ходе осмотра не обнаружили.

Сдав необходимые тесты на ориентацию и координацию, вратарь получил одобрение от врачей и вернулся к игре.

В итоге Абузаид остался на поле до завершения матча, отстоял «на ноль», а его команда отпраздновала минимальную победу – 1:0.