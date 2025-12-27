Анонс 17-го тура Серии А: продолжить ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский

16-й тур итальянской Серии А не был полноценным из-за отсутствия четырех команд, но на интриге и красивом футболе это отразилось минимально. Тем более, что хватало вопросов и уже есть ответы почти на каждый из них: «Фиорентина» первую победу в сезоне отметила с лоском, «Рома» проиграла, а «Аталанта» продолжает подниматься по турнирной таблице. В первой тройке перемен нет, а вот в зоне вылета начинается настоящий праздник интриги и «Фиорентина» в случае еще одной победы запутает карты, ведь у ее конкурентов соперники намного посложнее. Интересно, как вернутся после Суперкубка Италии лидеры – анализируем и разбираемся!

27.12. 13:30. «Парма» – «Фиорентина». Тотал меньше 2.5 за 1.63

Матч пройдет на «Эннио Тардини» в 13:30 и будет открывать 17-й тур. Главный судья матча: Марко Гуида.

«Парма» будет встречать «Фиорентину» и это матч даже не за 6, а за 9 очков. Принципиальную игру против «Пизы» выиграли, теперь осталось сыграть с двумя не самыми сильными соперниками, а дальше уже пойдут сильные. Именно поэтому надо побеждать, чтобы и дальше себя не загонять в полную яму. Из Кубка Италии вылетели, в Серии А за последних 3 тура 2 поражения и победа – так себе игра, да и результативность вообще не радует. Общая картина по итогам 16 туров: 16 место, статистика по голам 10:18. В следующем туре не сыграют: Фриган, Ндиайе, Сузуки, а под вопросом Чиркати.

У «Фиорентины» с повреждениями Госенс, Лэмпти, Мари, Фаццини и Мандрагора. Лука Раньери не сыграет из-за дисквалификации. В целом, состав позволяет их заменить, что было заметно в прошлом туре. «Фиалки» сэкономили силы с «Лозанной» и это помогло разбить «Удинезе» 5-1. Сильно помогла красная на 8-й минуте, после чего начался карнавал. «Фиорентина» забила 3 за первый тайм и еще добавила 2 во втором. Правда пропустили гол в большинстве – кризис полностью не прошел, да и в краткие сроки никто геройства не ждет. Закрыт еще один нолик в графе «Победы» и остался только «Вулверхэмптон», ни разу не побеждающий в этом сезоне.

На победу «Фиорентины» кэф 2.43, а на «Парму» дают 3.43. Обе команды «тягучие» и могут выстрадать ничью, потому стоит обратить внимание на ТМ2.5 (1.63) – если обойдется без эксцессов, забивают не так много, а у «Пармы» вообще только 10 голов за 16 туров.

Getty Images/Global Images Ukraine

27.12. 16:00. «Лечче» – «Комо». Тотал меньше 2.5 за 1.64

Красивый стадион «Виа дель Маре» принимает гостей в субботу в 16:00. За безопасность будет отвечать бригада Марко Маркетти.

В прошлом туре «Лечче» выиграл свою битву аутсайдеров и благодаря плохой игре конкурентов сумели подняться на 14-е место. Отрыв от зоны вылета всего 4 очка, потому смертельная битва за сохранение прописки в Серии А только начинается. Статистика удручает: 11 забили и 19 пропустили – что-то в этом сезоне у многих команд проблемы с атакой, не только у аутсайдеров. По сборным разъехались: Банда, Кулибали и Гашпар. Последний правда и так пропустит свой следующий тур, так как перебрал желтых. Травмы у Бериши, Жана, Мархвиньского и Пьерре. Всех будет не хватать в 17-м туре.

У «Комо» проблем с составом поменьше, если игнорировать тот факт, что он достаточно возрастной и с минимумом итальянцев. Если быть точнее, то с паспортом Италии на данный момент нет никого, если не брать в учет молодняк. Доссена и Голданига травмированы, не играют серьезную роль в «Комо», потому стоит отметить лишь потерю Диао и Мораты. Роберто и Аддаи могут выйти на поле. За последние 2 игры «Комо» не забили ни единого гола, а пропустили аж 5 – не самая простая выездная серия, которая продолжится поездкой на «Виа дель Маре». Пора прекращать проигрывать, ведь какой же демонстрировали потенциал! Плохая новость заключается в том, что Хаби Алонсо хочет вернуть в «Реал» Нико Паса. На игру с «Лечче» он выйдет, а дальше уж надо наблюдать за передвижением переговоров.

На победу «Комо» можно поставить с кэфом 1.81 и это достойный вариант. ТМ2.5 (1.64) – тоже интересно, ведь «Лечче» явно «поставит автобус» перед воротами и будет надеяться на удачу.

27.12. 16:00. «Торино» – «Кальяри». Тотал меньше 2.5 за 1.66

Туринский «Олимпико» встречает гостей в 16:00, а судить игру будет Даниэле Довери. Арбитр серьезный, в последних 5 матча не давал меньше трех карточек за игру.

«Торино» снова выиграл и счет 1:0 уже давненько стал привычным для «Быков». Играют по сути на 0:0, а там дело случая либо же пенальти и вуаля, есть победа. Долго так везти не будет, потому стоит игру улучшить. Схема 3-5-2 не действует из-за ленивых форвардов: Сапата, Нгонге, Адамс, Симеоне меняются местами, а воз и ныне там. Благодаря усилиям Николы Влашича удается играть получше, хотя если бы хотя бы парочку нападающих помогли хорвату! В сборных Коко и Масина, травмированы Савва и Схюрс.

У «Кальяри» потерь значительно больше, хотя без некоторых игроков уже успели привыкнуть играть на достойном уровне. Не помогут в 17 туре: Белотти, Маттиа, Литета, Лувумбу, Педро, Фолоруншо, Оберт и Родригес – можно обойтись и без них, если продолжат хорошо играть Боррелли и Эспосито. Прогноз более чем оптимистичный, ведь «Кальяри» выиграли только 1 игру в Серии А за последних 11 игр. Также успели вылететь из Кубка Италии, но чуть все же сенсацию не сотворили. Теперь самое время сосредоточиться на чемпионате, чтобы не опуститься в Серию В.

Благодаря двум победам подряд фаворитом считают «Торино», причем и родные стены будут помогать туринцам победить. Кэф 1.97 против 4.4 на «Кальяри». БК в голы не верят и скорее всего больше двух их не будет, потому можно ставить на ТМ2.5 за 1.66.

27.12. 19:00. «Удинезе» – «Лацио». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 1.80

Легендарный «Стадио Фриули» будет смотреть на игру «Удинезе» и «Лацио» в 19:00, в субботу. За порядок отвечает бригада Андреа Коломбо .

«Удинезе» пока что считается единственной командой-неудачником в Серии А, ведь до прошлого тура никто не проигрывал «Фиорентине». Уж сильно помог этому Мадукс Окойе, который уже на 8-й минуте получил красную карточку и оставил команду на растерзание. Он соответственно и пропустит 17-й тур, может и еще несколько будущих. Также не сыграют: Атта, Байо, Модесто и Земура. Интересный момент – это далеко не самые важные игроки «Удинезе». Дзаньоло на месте, Дэвис в полном порядке, да и Букса с Браво стараются.

Фанаты «Лацио» уже давно поняли, что Маурицио Сарри не поможет насладиться футболом, но терпели тренера лишь из-за его опыта, который мог помочь выиграть какой-то трофей. Если отбросить минимум забитых голов: 2 за 4 игры, то «Орлы» еще способны заполучить Кубок Италии. Вернее должны, потому как прошли в прошлой стадии «Милан», а это уже дорогого стоит. Не помогут команде: Башич, Деле-Баширу, Диа, Жиго, Гендузи, Хисай, Ровелла и под вопросом Исаксен. Достаточно серьезная потеря, хотя Сарри если отдаст предпочтение схеме 5-4-1, то особо ничего не теряет. Но разве с «Удинезе» стоит играть от обороны?

На победу «Лацио» БК дают 2.54, а «Удинезе» – 3.2. Можно попробовать поставить ТБ2.5 за 2.3, хоть это и рискованно. Лучший вариант: ТБ4.5 по желтым карточкам за 1.8.

27.12. 21:45. «Пиза» – «Ювентус». Победа Ювентуса за 1.48

Скромная «Арена Гарибальди» в городе наклоненной башни готова посмотреть на своих любимчиков уже в 21:45, в субботу. Фабио Мареска готов обеспечить порядок, вместе со своей бригадой.

«Пиза» удивила своей победой над «Кремонезе» и она пока остается единственной в активе за 16 сыгранных матчей. Скудненько, но полностью по игре – пизанцы не могут ничего предложить даже конкурентам по турнирной таблице, а сильных соперников победить и вовсе даже стараться им зря. Может и преувеличение, хотя таблица все показывает: 12 забитых, 22 пропущенных, а лучшие нападающие Морео и Нзола – на двоих имеют половину голов команды. Мбала пропустит 17-й тур из-за дисквалификации, Акинсанмиро в сборной, а Стенгс и Куадрадо травмированы. Странно было бы надеяться на деда Хуана, потому пусть пока полностью залечит повреждение.

«Ювентус» хоть на Кубок Африки никого не отпускал, все равно имеет небольшие проблемы с составом. Не сыграют против «Пизы»: Влахович, Гатти, Ругани, Кабаль, Консейсау, Пинсольо. Потеря незначительная, пока в составе великолепный Кенан Йылдыз. Разочаровывает Жонатан Дэвид, не в форме Тен Копмайнерс, но туринцы все равно умудряются побеждать. «Ювентус» в прошлом туре победил «Рому» 2:1 и вплотную приблизился как раз к римлянам в турнирной таблице. Если бы не спали на старте сезона, могли бы и в тройку попасть. Пока же надо поддержать темп и дальше набирать очки. Еще есть Кубок Италии и Лига чемпионов, чтобы проявить себя по полной.

Очень интересно, что на гол Лои Опенда БК дает 2.6 – вряд ли это случится, а вот если в линии появится гол Йылдыза, можно попробовать. «Ювентус» явный фаворит, желает провести старый год успешно, потому и победу за 1.48 стоит забирать.

Getty Images/Global Images Ukraine

28.12. 13:30. «Милан» – «Верона». Фора Милана (-1) за 1.61

Великий «Джузеппе Меацца» в 13:30 будет открывать вторую часть 17-го тура в воскресенье. Время не самое привычное, видимо никто изначально не верит в «Верону». Рассудит поединок Микаэль Фаббри, у которого уже серия из 6 матчей с 4+ желтыми карточками за игру.

«Милан» бездарно провел матч за Суперкубок против «Наполи», практически ничего не показав интересного. Только приехали, как сразу и уехали, но это в чем-то преимущество – было время на подготовку к игре Серии А. 2 ничьи в последних 5 турах отодвинули «Россо-нери» на второе место, а так как первое занимает «Интер», глаза у игроков будут гореть и на победу сыграют абсолютно все на поле в 17-м туре. Не поможет Хименес, а вот Габбия и Леау получили разрешение от медперсонала. С «Вероной» могут и не выйти, потому как в «Милана» есть кому играть: Пулишич, Салемакерс, Фофана и даже Самуэле Риччи радует. Большие надежды на Давиде Бартезаги, успевшего покорить хорошей игрой в защите и даже двумя голами.

«Верона» раньше «Фиорентины» добыли первую победу в чемпионате, а за ней была и вторая, над теми же «Фиалками. Прошлый тур пропустили, ведь «Болонья» играла за Суперкубок Италии. Отдохнули, собрались с мыслями, настроились на 18-й тур (правда же?) и готовы выкладываться на полную. По крайней мере так говорил главный тренер Паоло Дзанетти и уверил, что бой будет. Не сыграют против «Милана»: Суслов, Фресе, Акпа-Акпро, Джиоване и Брадарич. Последних трех добавили в заявку, может и выйдут, кто знает замыслы Дзанетти. Во всяком случае у него есть: Орбан, Сердар и Гальярдини.

Несмотря на интервью и слова тренера «Вероны», никто и не думает верить в победу «Мастиффов»: 8.5 против 1.36 на «Милан». «Россо-нери» злые, потому должны забивать немало, ради реабилитации за провал в кубке и вылета из Кубка Италии.

Getty Images/Global Images Ukraine

28.12. 16:00. «Кремонезе» – «Наполи». Тотал больше 2.5 за 2.05

Второй матч воскресенья пройдет на стадионе «имени Джованни Дзини» в 16:00. Главный арбитр: Маурицио Мариани.

«Кремонезе» в последнее время побеждает равным образом тогда, когда им позволяют соперники. Немного перехвалили их в игре с «Болоньей» и «Лечче», за чем последовали неудачи с «Торино» и «Лацио». Соперники не самые сложные, дальше будет труднее. Пока «Кремонезе» на 11-м месте с равным количеством забитых и пропущенных (18) и это весьма неплохая позиция для достаточно скромной команды. Зона вылета далековато, хотя сдаваться определенно еще чрезвычайно рано. В 17-м туре не смогут сыграть Бьянкетти, Чеккерини и Колоччоло. Варди перехвалили и он уже 3 матча подряд не забивает. В неплохой форме Вандепутте и Бонаццоли.

«Наполи» после неожиданного поражения «Бенфике» в ЛЧ и куда более странного проигрыша «Удинезе» заставляли задуматься фанатам – действительно ли вовремя игра за Суперкубок? Однако Антонио Конте разложил все по полочкам, провел мотивационную беседу с командой и видимо не зря. «Наполи» в Суперкубке отыграли максимально сосредоточенно и не дали соперникам ни разу забить. Дважды по 2:0, никаких вопросов и очередной трофей уезжает в Неаполь. Хочется верить, что «Партенопеи» не загуляли после победы, ведь еще в этом году надо сыграть с «Кремонезе», а дальше неделя отдыха. Именно потому стоит выложиться, ведь в составе особых проблем нет. Не смогут сыграть: Ангисса, Де Брюйне и Гилмур, а их готовы заменить: Нерес, Хойлунд и конечно же Скотт Мактоминей.

Победа «Наполи» читается и с кэфом 1.55 ее определенно стоит забирать. Дополнительный вариант: ТБ2.5 (2.05).

28.12. 19:00. «Болонья» – «Сассуоло». Тотал больше 2.5 за 1.95

Матч состоится в воскресенье, в 19:00 на «Ренато Даль’Ара». Главный судья – Хуан Лука Сакки.

«Болонья» продолжает доказывать, что успехи прошлого сезона не были случайными и продолжают играть на достойном уровне. В последних трех матчах выиграть не получилось и даже несмотря на это, защита команды одна из лучших: пропустили всего 13, а забили аж 23 – подобная результативность редкая для «Болоньи», но Виченцо Итальяно действительно проделал отличную работу и лишь бы не пошел спад. Неудачи отодвинули команду на шестое место: если честно, мало верится, что те кто ниже составят достойную конкуренцию за еврокубки. В 17-м туре не сыграют: Бернардески, Бонифаци, Касале, Фройлер и Хеггем. Игроки не самые важные, потому как есть Николо Камбьяги, Сантьяго Кастро, Йенс Одгор и конечно же Рикардо Орсолини, забивший уже 6 голов.

«Сассуоло» несмотря на статус «крепкий середняк», тоже достаточно хорошо играет в нападении: 21 забили, но пропустили аж 20. Команда на десятом месте и как честно отмечал Фабио Гроссо: в еврокубки хочется! Это было после игры с «Миланом», где «Сассуоло» действительно играло отлично, а вот с «Торино» – как же так? Все еще травмирован Берарди, а также в 17-м туре не помогут: Болока, Кулибали, Паз (тот что Йеферсон), Пьераньоло, Романья и Скьеллеруп. В отсутствие Берарди стал лучше играть Коне, хотя они и не одной позиции. Пинамонти тоже прибавил и от него стоит ждать голов.

«Болонья» фаворит: 1.73 на победу против 5.0 на «Сассуоло». Лучше взять ТБ2.5 (1.95) – обе команды любят забивать, а «Сассуоло» еще и пропускает немало.

28.12. 21:45. «Аталанта» – «Интер». Тотал больше 2.5 за 1.74

Еще один матч воскресенья и одновременно игра тура пройдет в 21:45 на «Нью-Бэланс Арене» в Бергамо. Судить будет бригада Федерико Ла Пенны.

После провала на старте и в октябре, «Аталанта» наконец-то проснулась и играет уже хорошо. Бывают и исключения: проиграли 1-3 «Вероне» – вот так номер! «Атланта» все еще играет в Кубке Италии и имеет хорошие шансы на проход в плей-офф Лиги чемпионов: в Серии А пока 9-е. Забили пока 20 голов, пропустили 18, фирменный стиль «Аталанты», да и только. При Гасперини было подобное, лишь с более надежной защитой, потому винить Палладино в беспорядке не стоит. В хорошей форме Скамакка, Крстович, Залевски и Пашалич, а на 17-й тур нельзя рассчитывать на: Лукмана, Коссуну, Белланову, Баккера.

У «Интера» потерь побольше, причем не только по количеству, но и качеству: Ачерби, Дармиан, Ди Дженнаро, Дамфрис и Паласиос не смогут помочь «Неррадзурри» в 17-м туре. Все привыкли к перформансу молодого Йоана Бонни, но и он тоже испытывает дискомфорт в колене, потому вряд ли стоит рассчитывать на форварда даже в глубоком запасе. В нынешнем сезоне Серии А у «Интера» еще нет ничьих, а проигрывала команда лишь «Наполи», «Милану», «Атлетико» и «Болонье» в Суперкубке. Остальных разносят или побеждают очень уверенно, потому и заслуженно занимают первое место: 33 очка, 34 забитых и 1 пропущенный – очень хорошо, хотя 4 поражения и портят общую картину. Борьба за чемпионство однозначно будет интересной, ведь «Неррадзурри» ведут за собой: Лаутаро, Тюрам, Чалханоглу и Барелла. Такое чувство, что игроки всю жизнь в «Интере», причем на первых ролях!

На победу «Аталанты» можно поставить с кэфом 3.6, а на «Неррадзурри» 2.0. Интересен второй вариант, еще и с таким коэффициентом! Еще и ТБ2.5 за 1.74 дают, что тоже крайне выгодно и скорее всего счет в игре будет 2:1 или 3:1.

29.12. 21:45. «Рома» – «Дженоа». Обе забьют – нет за 1.55

Последний матч 17 тура состоится в понедельник 20 декабря, в 21:45. Принимает гостей могучий «Стадио Олимпико», а главный арбитр – Марко Ди Белло.

«Рома» в этом сезоне проигрывает в основном только равным или более сильным соперникам, что очень огорчает Джан Пьеро Гасперини. Тренер отметил: если мы недостойны победить себе подобным, рассчитывать на высокое место в таблице не стоит или же оно будет нечестным итогом для команды. Опытный итальянец знает, как мотивировать, потому ждем хорошую игру от римлян уже в 17-м туре. Сейчас «Рома» четвертая в таблице, 17 забила и только 10 пропустила. Давненько такой защиты не видел Рим, ведь у «Лацио» 11 и это лучшая оборона в чемпионате. Не радует только 3 поражения в последних 5 матчах, да и ничьих пока еще не было. В 17-м туре не сыграют: Эль-Айнауи, Н’Дика и Пеллегрини, а также остается нерешенным вопрос с Артемом Довбиком – то у него повреждение колена, то морально не готов играть, а агенты вовсю разгоняют уход из команды. Куда же лучше перейти Артему, чтобы вернуть былые кондиции? Правда, судя по последним новостям, Довбик все же готов сыграть с Дженоа, а украинских болельщиков может ждать дерби между Артемом и Русланом Малиновским.

Эван Фергюсон тоже пока разочаровывает, как и Пауло Дибала. Суле, Бальданзи и Уэсли наоборот, в отличной форме.

Что касается «Дженоа», то «Гриффоны» в очередной раз желают активно бороться за выживание и другие задачи скорее перед командой не стоят. Пусть и сарказм, но по игре смотрится именно подобное. Из трех побед за 16 туров 2 добыли только недавно, а 8 поражений отодвинули команду на 17-е место. Только 2 очка отрыва от «Вероны» и радует лишь то, что почти все конкуренты будут играть против сильных соперников. Потому возможен сценарий, когда все потеряют очки и хотя бы на 1 тур ничего в таблице не поменяется. Лазарет переполненный: Корне, Гронбек, Леали, Жуниор Мессиас, Сигрист и Торсби игру 17 тура пропустят, а Витинья уже должен появиться на поле. В отличной форме Коломбо, Малиновский, Остигард и Карикол.

В этой игре практически 100%-м смотрится ТМ2.5, потому как защита «Ромы» творит чудеса. Как дополнительный вариант «Обе забьют – нет» за 1.55.

Статистический раздел

В итальянской Серии А уже привыкли к счетам 2:1, 0:0 и 1:0, потому кто любит ставки, можно присмотреться к ним. В 16-м туре «Фиорентина» и «Удинезе» отдувались за всех: забили 6 голов на двоих против 9 в остальных играх. Маловато будет, потому и статистика вряд ли серьезно поменялась. Однако все же посмотрим, что и как, начав с команд:

Владение мячом: «Комо» (57.3%), «Интер» (56.4%), «Аталанта» (55.8%)

Желтые/красные карточки: «Лацио» (29/5), «Верона» (42/0), «Кальяри» (41/0)

Выигранные воздушные дуэли: «Пиза» (56.5%), «Интер» (55.8%), «Комо» (55.1%)

Удары за игру: «Интер» (17.5), «Ювентус» (15.6), «Аталанта» (15)

Точность пасов: «Милан» (87.6%), «Интер» (86.9%), «Ювентус» (86.5%)

Лучший бомбардир по-прежнему Лаутаро Мартинес, у которого 8 голов. Пулишич забил 7, Орсолини и Халканоглу по 6 каждый. Грубее Гендузи пока нету (6 желтых/1 красная), а еще знатные забияки: Рамон (4/1) и Обер (6/0). Лучших ассистентов два: Димарко и Пас отдали по 5 голевых. Может в 17 туре команды все-таки разыграются и раззабиваются?

Таблица Серии А 2025/26