Лига конференций29 декабря 2025, 09:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 10:02
Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один
Вспомним итоговое положение соперников украинских клубов на этапе лиги
По итогам этапа лиги в Лиге конференций только одна из двух украинских команд (Шахтер) сумела пройти в следующие раунды соревнований.
Киевское Динамо не смогло квалифицироваться в весенние раунды турнира.
Интересным фактом является то, что все соперники киевлян прошли в раунд плей-офф, а из тех команд, с которыми играл Шахтер – только Риека.
Вышли в раунд плей-офф
- 10. Кристал Пэлас (Динамо)
- 12. Самсунспор (Динамо)
- 15. Фиорентина (Динамо)
- 16. Риека (Шахтер)
- 18. Омония (Динамо)
- 19. Ноа (Динамо)
- 23. Зриньски (Динамо)
Не сумели квалифицироваться в раунд плей-офф
- 28. Легия (Шахтер)
- 30. Брейдаблик (Шахтер)
- 31. Шемрок Роверс (Шахтер)
- 33. Хамрун Спартанс (Шахтер)
- 35. Абердин (Шахтер)
Фіорентину таку можна було обігрувати спокійно
ну так сколько очков раздать
