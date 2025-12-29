Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один

По итогам этапа лиги в Лиге конференций только одна из двух украинских команд (Шахтер) сумела пройти в следующие раунды соревнований.

Киевское Динамо не смогло квалифицироваться в весенние раунды турнира.

Интересным фактом является то, что все соперники киевлян прошли в раунд плей-офф, а из тех команд, с которыми играл Шахтер – только Риека.

Вышли в раунд плей-офф

10. Кристал Пэлас (Динамо)

12. Самсунспор (Динамо)

15. Фиорентина (Динамо)

16. Риека (Шахтер)

18. Омония (Динамо)

19. Ноа (Динамо)

23. Зриньски (Динамо)

Не сумели квалифицироваться в раунд плей-офф