Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Лига конференций
29 декабря 2025, 09:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 10:02
645
2

Вспомним итоговое положение соперников украинских клубов на этапе лиги

ФК Шахтер

По итогам этапа лиги в Лиге конференций только одна из двух украинских команд (Шахтер) сумела пройти в следующие раунды соревнований.

Киевское Динамо не смогло квалифицироваться в весенние раунды турнира.

Интересным фактом является то, что все соперники киевлян прошли в раунд плей-офф, а из тех команд, с которыми играл Шахтер – только Риека.

Вышли в раунд плей-офф

  • 10. Кристал Пэлас (Динамо)
  • 12. Самсунспор (Динамо)
  • 15. Фиорентина (Динамо)
  • 16. Риека (Шахтер)
  • 18. Омония (Динамо)
  • 19. Ноа (Динамо)
  • 23. Зриньски (Динамо)

Не сумели квалифицироваться в раунд плей-офф

  • 28. Легия (Шахтер)
  • 30. Брейдаблик (Шахтер)
  • 31. Шемрок Роверс (Шахтер)
  • 33. Хамрун Спартанс (Шахтер)
  • 35. Абердин (Шахтер)
По теме:
Этот день в истории. 39 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча
Известный испанский клуб намерен бесплатно подписать футболиста Динамо
Источник: Шахтер рассматривал кандидатуру Ротаня на пост главного тренера
Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк статистика Шемрок Роверс Кристал Пэлас Самсунспор Фиорентина Риека Омония Ноа Ереван Зриньски Мостар Легия Варшава Брейдаблик Хамрун Спартанс Абердин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Фіорентину таку  можна було обігрувати спокійно 
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
ну так сколько очков раздать
Ответить
0
