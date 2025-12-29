В память о Джоне Робертсоне: 3 гола легенды Ноттингема в финалах

«Ноттингем Форест» на рубеже 1970-х – 1980-х гг. для меня, в ту пору влюбленного в футбол младшего школьника, – это футбольное явление, сравнимое, скажем, с современным «Манчестер Сити». Просто, в отличие от нынешней футбольно озабоченной юной поросли, мы не имели возможности созерцать еженедельные батлы в чемпионате Англии, да и доступность еврокубковых матчей была для нас ограничена поединками советских команд. До поры, до времени (собственно, до поздней перестройки) на советском ТВ даже финалы континентальных клубных турниров не принято было показывать, если там не играли советские команды. В таких условиях команда земляков Робин Гуда была окутана этаким ореолом таинственной силы. Два Кубка чемпионов подряд, завоеванных «Ноттингемом» на рубеже десятилетий (и, скажу я вам, вероятно, тактически самых революционных декад в футбольной истории, ведь по большому счету тотальная революция определила путь развития мирового футбола на десятилетия вперед), – признак того, что и тот коллектив приобщился к буйному цвету эпохи.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Джон Робертсон определил эпоху и вдохновил поколения в «Ноттингем Форест», – такими точными словами популярный английский клуб отреагировал на трагическое известие о смерти своего бывшего форварда в 72-летнем возрасте. Среди разнообразия голевых завоеваний Робертсона отдельно хочу сказать о его голах в финалах трех разных соревнований, которые, в конце концов, закончились победно для «лесников».

1. 22.03.1978. Финал Кубка Английской лиги. Переигровка. «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» – 1:0 (Робертсон, 54, с пенальти)

Первая финальная игра при 100-тысячной аудитории на «Уэмбли» завершилась без забитых голов, а в переигровке в Манчестере на «Олд Траффорд» все решил пенальти в начале 2-го тайма. Защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон сфолил на ноттингемце Джонни О'Харе и безрезультатно пытался доказать арбитру Пату Партриджу, что нарушение правил было за пределами штрафной. На то время 44-летний фермер (гражданская профессия за пределами футбольного поля), а в будущем президент Ассоциации арбитров и лайнсменов футбольной лиги Партридж был неумолим. Эпизод довольно противоречив. Именно с тех пор приобрело популярность выражение «профессиональный фол», которое впоследствии трансформировалось в «фол последней надежды», а в дальнейшем в «лишение явной голевой возможности». Как бы то ни было, а Робертсон точно пробил в правый нижний от голкипера «Ливерпуля» Рэя Клеменса угол ворот. Правда, некоторая неровность футбольного поля во вратарской площадке, может, и сыграла в пользу шотландского форварда «Форест», ведь мяч предательски подпрыгнул буквально на линии ворот, и ливерпудлианский страж ворот не смог на это быстро отреагировать.

2. 12.08.1978. Суперкубок Англии. «Ноттингем Форест» – «Ипсвич» – 5:0 (Робертсон, 87)

В той игре команда Брайана Клафа полностью переиграла коллектив, возглавляемый Бобби Робсоном. Иными словами, чемпион Англии доказал свое преимущество над обладателем Кубка. 68-тысячная болельщицкая толпа на «Уэмбли» увидела кучу голов «лесников», а точку в матче после индивидуального прохода и прекрасного удара издали поставил шотландский нападающий «Ноттингема». Что ж, голкиперу «Ипсвича» Полу Куперу пришлось в очередной раз в тот день доставать мяч из сетки своих ворот. Героем матча стал Мартин О'Нилл, на счету которого – дубль, однако вклад Робертсона, хоть и не стал определяющим, но получился весьма эффектным.

3. 28.05.1980. Кубок чемпионов. «Ноттингем Форест» – «Гамбург» – 1:0 (Робертсон, 21)

В середине 1-го тайма Джон, может, и не слишком мощно, но точно пробил по воротам гамбуржцев, находясь где-то в метре от линии штрафной площадки. Отмечу и такую, сказал бы, самоотверженную голевую передачу в исполнении Гарри Бертлза, который в падении все же смог отбросить мяч на своего партнера по команде. Кипер «Гамбурга» Руди Каргус (сделал, к слову, отличную карьеру художника после того, как повесил бутсы на гвоздь) был бессилен спасти свою команду от гола. Таким образом, в мадридском финале главного клубного соревнования Старого Света гол шотландского бомбардира «Форест» принес подопечным Брайана Клафа Кубок чемпионов. Добавлю, что в том году ноттингемцы завоевали этот почетный трофей во второй раз подряд.

***

Брайан Клаф и Джон Робертсон… Тема взаимоотношений этих двух сильных личностей очень широка, и влияние выдающегося тренера на раскрытие таланта выдающегося форварда заслуживает отдельного большого материала. «Пока он не возглавил «Форест», никто особо не интересовался… Робертсоном», – утверждает автор книги «Только, чур, без поцелуев» Дункан Хэмилтон. И этот известный журналист, автор постоянной колонки в Nottingham Evening Post не скрывает своего восторга от того, что у Клафа получалось «сделать обычное необычным». Рациональное зерно в словах Хэмилтона (к слову, лауреата престижной книжной премии William Hill Sports Book of the Year 2007 г.) есть, однако конкретно в отношении Робертсона можно и аргументированно поспорить, чего уж там. Как бы то ни было, а Клаф сделал Робертсона незаменимым в своей тактической схеме. И шотландец отблагодарил Брайана добросовестной работой на футбольном поле.

«Дайте ему ярд травы», «Он был художником!», «Пикассо нашей игры» – с такими баннерами, посвященными Робертсону, пришли болельщики «Форест» на субботнюю игру против «Манчестер Сити». И бурная овация в честь Джона – дань его незаурядному таланту. Сейчас не так уж сложно подыскать на соответствующих сайтах ретро-футболку «Ноттингема» 1980 г. – периода господства «лесников» в европейском клубном футболе. Уверен, что в коллекциях преданных фанатов «Форест» такая есть, какого бы возраста они ни были. Робертсон у меня лично ассоциируется именно с той футболкой. Нынешний владелец «Ноттингем Форест» греческий магнат Евангелос Маринакис назвал Робертсона «истинной легендой большого клуба во всех смыслах этого слова». В отличие от некоторых других утверждений греческого богача-толстосума, с этим не поспоришь. Светлая память великому нападающему!

Алексей РЫЖКОВ