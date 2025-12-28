ВИДЕО. Гвардиола едва сдержал гнев после победы в матче АПЛ
Тренеру не понравилася работа оператора
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола еле сдерживал эмоции от злости после победного матча против клуба «Ноттингем Форест» в 18-м туре Английской Премьер-лиги (2:1).
После финального свистка испанский специалист аплодисментами поблагодарил фанатов «горожан», приехавших на гостевой матч.
Оператор решил зафиксировать этот момент и остановился рядом с тренером.
Такой шаг сотрудника возмутил Пепа, что было видно по его лицу. Гвардиола без слов прогнал оператора и направился к болельщикам.
December 27, 2025
