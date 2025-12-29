Известный испанский клуб намерен бесплатно подписать футболиста Динамо

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист выступает на правах аренды в составе французского «Лиона», где провел 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Главным фаворитом на подписание грузинского игрока является победитель Лиги Европы 2020/21, испанский «Вильярреал». «Желтая субмарина» планирует бесплатно подписать вингера «Динамо» во время летнего трансферного окна.

Ожидается, что ключевую роль в этом переходе сыграет форвард испанской команды Жорж Микаутадзе, который хорошо знаком с Цитаишвили по выступления в сборной Грузии.

Георгий перебрался в чемпионат Украины в 2011 году из кипрского «Анортосиса», однако большую часть своей карьеры провел в арендах. Играл за команды из Польши, Испании, Франции и Грузии.