  4. Назвал ли Германию? Кроос удивил выбором фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира
28 декабря 2025, 17:34 |
Главные фавориты — Испания, Португалия, Франция и Марокко

Экс-звезда мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос назвал фаворитов чемпионата мира и оценил шансы Бразилии и Германии:

«Чемпионат мира? Главные фавориты – Испания, Португалия, Франция и Марокко. Не говорю про Бразилию, но тоже может быть. Хорошо, что участвует много команд, но я против увеличения числа участников сейчас. Нужно беречь игроков и качество турнира. С большим количеством команд будут очевидные счета, а это не те матчи, которые хотят видеть болельщики. Для меня важны качественные матчи, а не 5:0 или 6:0. Игроки приезжают на турнир уставшими и еще играют больше матчей, уровень немного падает.

Анчелотти в Бразилии? Он мог уйти на год раньше, но остался в «Реале». Летом я поговорил с ним и пожелал удачи. Он очень хотел тренировать Бразилию, надеюсь, у него все получится. В Бразилии есть лучшие игроки, как Вини, с ценным опытом.

Неймар? Главное – когда он будет на 100%. Последние годы из-за травм ему может не хватать игрового ритма. Сейчас он снова травмирован, осталось всего 6 месяцев. Если будет в форме, сможет помочь любой команде мира.

Сборная Германии? Думаю, Германия всегда среди фаворитов, но не среди главных. Уверен, что они дойдут хотя бы до четвертьфинала или полуфинала, но уровень немного ниже, хотя в футболе все возможно».

сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Германии по футболу Тони Кроос Неймар Карло Анчелотти ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: AS
Комментарии 0
