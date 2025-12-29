Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
Динамо подписало контракт с топ-талантом Украины

Люсин продлил соглашение с киевлянами

Динамо подписало контракт с топ-талантом Украины
Instagram. Павел Люсин

Киевское Динамо продлило контракт с одним из самых перспективных молодых футболистов клуба и сборной Украины — Павлом Люсиным.

17-летний центральный полузащитник договорился о новом соглашении со столичным клубом, детали которого не разглашаются. В «Динамо» рассматривают Люсина как игрока будущего первой команды, поэтому контракт ориентирован на взрослый уровень.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей за юношескую команду, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, а также стабильно выступает за юношеские сборные Украины.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Павел Люсин
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
