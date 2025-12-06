ЛЮСИН: «Динамо U-19 по ходу этой игры готовилось к матчу ЮЛУ»
Полузащитник юношеской команды «Динамо» Павел Люсин прокомментировал уверенную победу над «Кудривкой» (6:0) в матче 15-го тура Национальной лиги U19:
– Мы уверенно обыграли «Кудривку» сегодня. В ходе этой игры мы готовились к матчу против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА. Мы должны что с «Кудривкой», что с «Хибернианом» отдавать все силы.
– Команде снова удалось достаточно быстро открыть счет. В чем секрет таких стартов?
– Первые минуты показывают, как будет проходить вся игра. Нужно взять игру под контроль и «запугать» соперников, чтобы уверенно показать себя в первые минуты и работать до 90-й минуты.
– Вы стали автором второго гола «Динамо» в этой встрече после эффектного прохода в штрафную площадку. Каким для вас был этот эпизод?
– Всегда и Игорь Владимирович Костюк, и Павел Павлович Чередниченко говорят мне открываться между линиями, получать там мяч и двигаться вперед. Меньше смотреть назад и двигаться вперед.
– После первого тайма «Динамо» побеждало «Кудривку» со счетом 5:0. Как тренерский штаб настраивал вас на вторую половину встречи?
– Тренер говорил, что нужно, чтобы мы вышли и показали во втором тайме такую же игру, которая была в первые минуты, чтобы мы не расслаблялись, а дальше забивали и двигались вперед. И чтобы в защите все было хорошо, как в первом тайме.
– Насколько приятно уходить на перерыв в чемпионате после такой уверенной победы?
– Мы рады, что выиграли последнюю игру, но мы помним, что мы на втором месте, и что нам нужно будет во время зимнего перерыва подготовиться и показать результат уже во втором круге.
– Как оцените результаты «Динамо» в первой части чемпионата?
– Нужно исправлять то, что мы находимся на втором месте. В матчах первого круга нам не хватило завершающей фазы. Мы создавали моменты, но некоторые матчи заканчивались ничьей.
– Через несколько дней «Динамо» сыграет важный матч против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА. Чего вы ожидаете от этого поединка?
– Перед матчем мысли только о том, чтобы выйти и победить. Команда будет тренироваться, проводить восстановительные процедуры и подготовку к игре.
