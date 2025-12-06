ВИДЕО. Юноши Динамо U-19 забили 6 мячей в ворота Кудровки

5 грудня київське «Динамо» зіграло свій завершальний матч у чемпіонаті України U-19 у календарному 2025 році. «Біло-сині» під керівництвом Павла Чередніченка протистояли одноліткам із «Кудрівки» в рамках 15-го туру чемпіонату.

Попри статус виїзного матчу, цей поєдинок був фактично домашнім для нашої команди, оскільки він відбувався на одному з полів клубної бази у Віті-Литовській.

Як і в матчі проти СК «Полтава» кілька днів тому, динамівці повели в рахунку майже миттєво. На 2-й хвилині Андрейко прострілив у штрафний майданчик «Кудрівки», де Задорожний вдало розібрався в моменті та влучив у ворота суперників.

Кияни намагалися продовжити позитивну тенденцію та надалі атакували. Зокрема, Люсін пробив з невеликої відстані, але його удар заблокували опоненти. Ще краща нагода трапилася за кілька миттєвостей – Манько непереконливо відбив дальній удар Федоренка, чим хотів скористатися Задорожний на добиванні, але оформити дубль форварду не вдалося.

Час від часу гравцям «Кудрівки» вдавалося наблизитися до воріт «Динамо». На перших хвилинах зустрічі Кучерявий та Кугутяк пробивали по воротах киян, але Суркіс без особливих труднощів впорався в обох епізодах.

«Динамо» не збавляло обертів та незабаром забило вдруге завдяки видовищним індивідуальним діям Люсіна. Він прорвався в штрафний майданчик «Кудрівки», обігравши одразу двох захисників, та технічним ударом поцілив у ближній кут.

Третій гол «біло-синіх» не змусив на себе довго чекати. Кияни провели ефектну комбінацію – Жданов прострілив у штрафний майданчик, після чого Задорожний та Люсін пропустили м’яч далі, а Андрейко, який залишився без уваги захисників, покотив низом у ворота «Кудрівки».

Після голу Андрейка ситуація на футбольному полі не особливо змінилася. Динамівці спокійно контролювали м’яч та намагалися ще більше зміцнити свою перевагу, а гравці «Кудрівки» подеколи створювали моменти в контратаках.

«Біло-сині» докладали всіх зусиль, щоб остаточно зняти питання щодо переможця матчу ще до перерви. Під час розіграшу кутового на 29-й хвилині Огороднік вирвався з опіки суперника та ударом головою забив четвертий гол команди в цій зустрічі.

Перший тайм завершився голом у роздягальню у виконанні «Динамо». Озимай підібрав м’яч після помилки Вахіля та пробив здалеку – Манько відбив м’яч перед собою, після чого Федоренко опинився першим на добиванні та продовжив розгром.

«Кудрівка» активно розпочала другий тайм, пресингуючи гравців «Динамо». Кияни відповіли на це перспективним проходом від Жданова, який міг перетворитися на шостий гол.

Попри наявність більш ніж упевненої переваги гравці команди продовжували здійснювати атаки на ворота «Кудрівки». Свою нагоду долучитися до списку авторів забитих голів мали Рибак та Мирослав Романюк, які з’явилися на футбольному полі по перерві.

Тим часом, номінальні господарі після активного старту тайму сповільнили свій темп. Тим не менш, варто згадати про стрімку атаку, яка завершилася ударом Богдана Романюка, після якого м’яч розминувся з воротами Суркіса. Незабаром капітан «Динамо» поступився місцем у воротах Сьомці, для якого це була дебютна поява в лізі U-19 цього сезону.

«Динамо» змогло знову зламати опір «Кудрівки» на 83-й хвилині. Буравцов проткнув м’яч на Жданова, після чого той без значного опору відправив м’яч у напівпорожні ворота суперників.

Зрештою, фінальний свисток головного арбітра зафіксував розгромну перемогу «Динамо» над «Кудрівкою» з рахунком 6:0. Кияни завершили календарний рік у лізі U-19 на другому місці, набравши 38 очок у 16 матчах та не зазнавши жодної поразки.

Вже 10 грудня динамівці зіграють проти шотландського «Хіберніана» в матчі-відповіді 3-го раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Після першого матчу «Динамо» має перевагу в рахунку (1:0).

Чемпіонат України U-19. 15-й тур

05.12.2025. Віта-Литовська. НТБ «Конча-Заспа»

Кудрівка U-19 – Динамо U-19 – 0:6 (0:5)

Голи: Задорожний, 2, Люсін, 16, Андрейко, 19, Огороднік, 29, Федоренко, 45, Жданов, 83

Кудрівка: 25. Манько, 2. Довганюк, 21. Крайник (к) (17. Войтко, 80), 3. Коновалов, 22. Піддубний (33. Зозуля, 90+1), 6. Вахіль (4. Стефанишин, 46), 20. Януль (9. Швець, 46), 8. Б. Романюк, 11. Кугутяк (10. Коваль, 46), 30. Музичко, 7. Кучерявий.

Динамо: 71. Суркіс (к) (1. Сьомка, 82), 11. Губенко (2. Рибак, 46), 4. Огороднік (16. Панімаш, 62), 3. Дехтяр, 15. Дикий, 18. Озимай (30. М. Романюк, 46), 28. Жданов, 20. Федоренко, 8. Люсін (5. Буравцов, 70), 7. Андрейко (17. Гродзінський, 62), 19. Задорожний.

Попередження: Коваль, 53, Стефанишин, 73

Відео матчу

Фотогалерея