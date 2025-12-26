САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко:

«А еще мне очень нравится динамовец Пономаренко. Возможно, он произвел на меня такое впечатление классной игрой в последних матчах, ведь забил три гола в трех матчах. Надеюсь, он не задержится в «Динамо» надолго и его купит какой-нибудь солидный европейский клуб. Может, даже «Реал». Чего ему и желаю.

У Матвея есть все, чтобы вырасти в очень классного нападающего, главное не пойти по пути Бражка и Шапаренко, не променять футбол на женщину».

Ранее о Матвее Пономаренко высказался Олег Саленко.