САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»

Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 13:27 |
Бывший главный тренер сборной Украины оценил уровень Матвея Пономаренко

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко:

«А еще мне очень нравится динамовец Пономаренко. Возможно, он произвел на меня такое впечатление классной игрой в последних матчах, ведь забил три гола в трех матчах. Надеюсь, он не задержится в «Динамо» надолго и его купит какой-нибудь солидный европейский клуб. Может, даже «Реал». Чего ему и желаю.

У Матвея есть все, чтобы вырасти в очень классного нападающего, главное не пойти по пути Бражка и Шапаренко, не променять футбол на женщину».

Ранее о Матвее Пономаренко высказался Олег Саленко.

Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
kadaad .
Сабо иди в задний проход вместе со своими пожеланиями!
TarasTaras94
Таке відчуття, що вся збірна холостяки, а от тільки ці двоє з жінками) Миколі взагалі 27 чи йому до закінчення кар'єри треба було чекати? Проблема і одного, і другого в тому що клуб перетримав їх, особливо Шапаренко (проте тут ще й травма в піковий вік вплинула)  Вміти вчасно продавати це важлива навичка, а Динамо і в цьому провалювалюється часто. Сподіваюсь хоч ці кейси їх навчать 
