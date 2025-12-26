САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Бывший главный тренер сборной Украины оценил уровень Матвея Пономаренко
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень украинского нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко:
«А еще мне очень нравится динамовец Пономаренко. Возможно, он произвел на меня такое впечатление классной игрой в последних матчах, ведь забил три гола в трех матчах. Надеюсь, он не задержится в «Динамо» надолго и его купит какой-нибудь солидный европейский клуб. Может, даже «Реал». Чего ему и желаю.
У Матвея есть все, чтобы вырасти в очень классного нападающего, главное не пойти по пути Бражка и Шапаренко, не променять футбол на женщину».
Ранее о Матвее Пономаренко высказался Олег Саленко.
