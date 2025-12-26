Иностранный тренер: «Я рассматриваю возможность остаться в Динамо на год»

Аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем сотрудничестве с украинским грандом, войне и дальнейших планах:

– У вас не было моментов сомнений, когда вы приняли предложение «Динамо»? Вы думали о возвращении в Польшу?

– Нет, у меня не было никаких сомнений. Я был к этому готов (до войны – прим). Я знал, чего ожидать, и понимал, что меня ждет и что может произойти.

– Оказалась ли реальность еще хуже, чем вы представляли?

– Я увидел то, что и ожидал. Я провел тщательное исследование, хорошо изучил ситуацию перед тем, как прибыть в Украину.

– Влияет ли эта ситуация и жизнь в постоянной опасности на вашу психику?

– Конечно, влияет. Я простой человек. Я понимаю, где я нахожусь, где работаю, и стараюсь со всем справляться. Это удивительный опыт для меня. Мы говорим о человечности. Моя жизнь точно изменится после работы в Киеве, мое восприятие многих вещей изменится, независимо от того, сколько времени я здесь проведу.

– Вы планируете остаться в «Динамо» еще на один сезон или тяжело жить здесь больше года?

– Посмотрим. Я доволен клубом, в котором работаю и реализую себя профессионально, поэтому рассматриваю возможность остаться в «Динамо» еще на год, – подытожил польский тренер.