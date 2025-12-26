Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 21:42 |
26 декабря 2025, 21:42
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» полностью рассчитался с киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана, который состоялся в январе 2025 года. Об этом сообщает издание Okaz.

По информации источника, саудовцы перечислили украинскому клубу два последних транша – 500 тысяч и 300 тысяч долларов, закрыв всю сумму по сделке. Общая задолженность и стала причиной наложения трансферного бана со стороны ФИФА.

Руководство «Аль-Шабаба» ожидает, что в ближайшее время запрет на регистрацию новых игроков будет снят. Напомним, санкции были применены в начале ноября этого года.

ФИФА трансферы чемпионат Украины по футболу долги Украинская Премьер-лига Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферный бан
Дмитрий Олийченко Источник: Okaz
Комментарии 2
Перший Серед Рівних в бані
Мало того шо трансфер провальний повністю і воротар виявився нікудишний, так ще й додатково проблем собі огребли від ФІФА.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
