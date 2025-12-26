Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» полностью рассчитался с киевским «Динамо» за трансфер вратаря Георгия Бущана, который состоялся в январе 2025 года. Об этом сообщает издание Okaz.

По информации источника, саудовцы перечислили украинскому клубу два последних транша – 500 тысяч и 300 тысяч долларов, закрыв всю сумму по сделке. Общая задолженность и стала причиной наложения трансферного бана со стороны ФИФА.

Руководство «Аль-Шабаба» ожидает, что в ближайшее время запрет на регистрацию новых игроков будет снят. Напомним, санкции были применены в начале ноября этого года.