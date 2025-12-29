Начнут против клуба УПЛ. Феникс-Мариуполь определился с первыми спаррингами

Как стало известно Sport.ua, завоевание путевки в четвертьфинал Кубка Украины (базовая дата - 3-5 марта) заставило тренерский штаб перволигового «Феникса-Мариуполя» внести коррективы в подготовку к сезону.

По имеющейся информации, подопечные Максима Фещука вернутся из отпуска 17 января и уже 28 января сыграют контрольный матч с элитным «Рухом». На 30 января запланирован спарринг со стрыйской «Скалой 1911». С тернопольской «Нивой» ведутся переговоры о проведении поединка 3 февраля, а 7-го – соперником львовян будет еще один четвертьфиналист – «Буковина».

Прилагаются усилия, чтобы уже к спаррингу с «Рухом» подписать квартет первых «зимних» новобранцев. Еще 3-4 новичка должны пополнить ряды «Феникса-Мариуполя» после просмотра на подготовительных сборах.

На данный момент футболисты «Феникса-Мариуполя» набрали 16 очков и занимают 14 место в Первой лиге.