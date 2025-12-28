С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины

Неназванный российский клуб интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает журналист Хасан Тюнсел в прямом эфире на платформе Kick:

«Ранее за ним следила «Бенфика». Это уже одна из команд, о которой мы знаем. Из России за Батаковым следит одна команда. Но поскольку он из Украины, поедет ли он туда – не знаю».

Также, по информации источника, к 23-летнему футболисту также существует интерес со стороны нескольких клубов из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии.

В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсением Батаговым интересуется «Жирона».