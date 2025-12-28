С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Арсений Батагов получил самый неожиданный вариант покинуть Трабзонспор
Неназванный российский клуб интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает журналист Хасан Тюнсел в прямом эфире на платформе Kick:
«Ранее за ним следила «Бенфика». Это уже одна из команд, о которой мы знаем. Из России за Батаковым следит одна команда. Но поскольку он из Украины, поедет ли он туда – не знаю».
Также, по информации источника, к 23-летнему футболисту также существует интерес со стороны нескольких клубов из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии.
В сезоне 2025/26 Арсений Батагов провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсением Батаговым интересуется «Жирона».
