Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 22:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:11
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан

21-летний Иван Лосенко и «Клуб де Фут Монреаль» договорились о сотрудничестве

ФК Шахтер Донецк. Иван Лосенко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Лосенко покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру за океаном. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 21-летнего футболиста был заинтересован «Клуб де Фут Монреаль», который выступает в Major League Soccer. Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все детали будущего трансфера.

Лосенко ожидает получения рабочей визы, после чего присоединиться к новой команде, в которой уже выступает один украинец – вингер Геннадий Синчук.

В нынешнем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины. Трансферная стоимость Ивана составляет 300 тысяч евро.

«Клуб де Фут Монреаль» в сезоне-2025 занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференций и не сумел завоевать путевку в плей-офф.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
