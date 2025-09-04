Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь тернопольской Нивы попал на радары Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 02:12 | Обновлено 04 сентября 2025, 02:27
Вратарь тернопольской Нивы попал на радары Металлиста 1925

Илья Ольховый может стать голкипером харьковского клуба

ФК Нива Тернополь. Илья Ольховый

Харьковский «Металлист 1925» заинтересовался вратарем тернопольской «Нивы» Ильей Ольховым. Молодой голкипер вскоре может сменить команду.

22-летний Илья Ольховый является воспитанником академии ФК «Львов» и имеет отличные физические данные – рост 199 см и вес 94 кг.

Он прошел школу под руководством Юрия Вирта и стал одним из ключевых игроков «Нивы». В нынешнем сезоне кипер провел «на ноль» два матча из четырех.

«Металлист 1925» уже продолжительное время рассматривает варианты с приглашением молодого украинского вратаря, поэтому интерес харьковского клуба к Ольховому выглядит вполне логичным.

Нива Тернополь Илья Ольховый Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Юрий Вирт
Николай Степанов Источник: Telegram
