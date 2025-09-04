Вратарь тернопольской Нивы попал на радары Металлиста 1925

Харьковский «Металлист 1925» заинтересовался вратарем тернопольской «Нивы» Ильей Ольховым. Молодой голкипер вскоре может сменить команду.

22-летний Илья Ольховый является воспитанником академии ФК «Львов» и имеет отличные физические данные – рост 199 см и вес 94 кг.

Он прошел школу под руководством Юрия Вирта и стал одним из ключевых игроков «Нивы». В нынешнем сезоне кипер провел «на ноль» два матча из четырех.

«Металлист 1925» уже продолжительное время рассматривает варианты с приглашением молодого украинского вратаря, поэтому интерес харьковского клуба к Ольховому выглядит вполне логичным.