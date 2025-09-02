Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:07
Сенсационный новичок Динамо: «Я очень хорошо себя чувствую в единоборствах»

Василий Буртник присоединился к Динамо на правах аренды из Нивы Тернополь

Сенсационный новичок Динамо: «Я очень хорошо себя чувствую в единоборствах»
ФК Динамо. Василий Буртник

Новичок «Динамо», центральный защитник Василий Буртник поделился первыми эмоциями после подписания контракта с «бело-синими».

– Василий, очень мало информации о тебе в интернете, до прошлого сезона фактически не нашли ни одного упоминания. Расскажи, откуда ты, когда начал заниматься футболом, за кого выступал на детском уровне, есть ли какие-то достижения?

– Сам я из города Городенка, что на Ивано-Франковщине, там и начал заниматься футболом с шести лет в местной ДЮСШ. В 12 лет я прошел отбор в Академию футбола «УФК-Карпаты» Львов, где провел полные пять лет (с 7 по 11 классы). Из достижений могу отметить год, когда в возрастной категории U15 мы завоевали «бронзу» – на то время для нас это было очень большим достижением.

– В целом как узнал об интересе со стороны «Динамо»? Кто сообщил, какая была реакция родных, твоих партнеров и тренера в «Ниве»?

– Несколько дней назад мы сыграли календарный матч с «Агробизнесом» (игра завершилась вничью – 0:0), я по привычному графику вернулся домой, и через два часа после окончания матча мне позвонил главный тренер Юрий Вирт, сказав при этом, что у него для меня очень хорошая новость – я еду в «Динамо» Киев. Моя первая реакция – это, конечно, шок, будто это какая-то шутка… Потом он уже детально рассказал об интересе.

– В прошлом сезоне ты выступал во Второй лиге, сейчас транзитом через Первую лигу оказался в «Динамо». Готов ли – и психологически, и физически – к такому стремительному прыжку в карьере? Можно сказать, что мечта молодого амбициозного футболиста воплотилась в жизнь?

– Да, прошлый сезон стал для меня вообще дебютным в профессиональном футболе. Насчет того, готов или нет… Если говорить о физической форме, то мы с «Нивой» прошли очень тяжелые сборы, но я понимаю, что уровень команд очень сильно отличается, в первую очередь интенсивностью, которая и зависит от физической формы. Поэтому готовлю себя к очень тяжелой работе. Что касается психологии, думаю, что готов, но это тоже очень важный фактор, над которым нужно работать, особенно когда находишься в команде, от которой самые высокие ожидания.

– У тебя хорошие антропометрические данные как для центрального защитника. Какие свои качества считаешь самыми сильными? Кого считаешь сильнейшим в мировом футболе в своем амплуа?

– Я очень хорошо себя чувствую в единоборствах – как в верховых, так и внизу, скажем так, в игре против мяча. Что касается сильнейшего в моем амплуа, то могу назвать двух – Серхио Рамоса в его лучшие времена, а также Илью Забарного сейчас.

– Ты пришел в «Динамо» на правах годичной аренды. Какие ожидания от выступлений за самый титулованный клуб Украины?

– Если говорить откровенно, сейчас я еще полностью не могу это осознать. Однако, несмотря на все это, я понимаю, что все зависит только от меня. Сейчас нужно сосредоточиться только на работе, очень много трудиться, показывать свои лучшие качества, чтобы стать полноценным игроком «Динамо», а также в каждом матче приносить пользу команде.

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
