Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:42 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:47
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб

За весну и осень хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лучшим игроком УПЛ-2025 по системе «гол+пас» стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. За весну и осень он забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 17 баллов, Егор на 2 пункта опередил форварда «Зари» Филиппа Будковского и на 3 – двух хавбеков: Виталия Буяльского из «Динамо» и Артема Бондаренко из «Шахтера».

К слову, в предыдущие 10 лет игроки двух наших грандов уступали пальму первенства в этой номинации лишь в 2021 году, когда лучший результат показал Артем Довбик из «Днепра-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

6 (6+0)

11 (7+4)

17 (13+4)

2.

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

7 (4+3)

8 (7+1)

15 (11+4)

3.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

6 (3+3)

8 (5+3)

14 (8+6)

4.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

9 (4+5)

5 (2+3)

14 (6+8)

5.

БРУНИНЬЮ

Карпаты

7 (5+2)

6 (5+1)

13 (10+3)

6.

Глейкер МЕНДОСА

Кривбасс

1 (1+0)

12 (5+7)

13 (6+7)

7.

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ

Колос/Полесье

6 (2+4)

7 (3+4)

13 (5+8)

8.

Бабукар ФААЛ

Рух

4 (3+1)

8 (7+1)

12 (10+2)

Теди ЦАРА

Александрия

8 (6+2)

4 (4+0)

12 (10+2)

10.

Николай ГАЙДУЧИК

Верес/Полесье

4 (3+1)

7 (7+0)

11 (10+1)
цифры и факты Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
