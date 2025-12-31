Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
За весну и осень хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи
Лучшим игроком УПЛ-2025 по системе «гол+пас» стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. За весну и осень он забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 17 баллов, Егор на 2 пункта опередил форварда «Зари» Филиппа Будковского и на 3 – двух хавбеков: Виталия Буяльского из «Динамо» и Артема Бондаренко из «Шахтера».
К слову, в предыдущие 10 лет игроки двух наших грандов уступали пальму первенства в этой номинации лишь в 2021 году, когда лучший результат показал Артем Довбик из «Днепра-1».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
6 (6+0)
|
11 (7+4)
|
17 (13+4)
|
2.
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
7 (4+3)
|
8 (7+1)
|
15 (11+4)
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6 (3+3)
|
8 (5+3)
|
14 (8+6)
|
4.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
9 (4+5)
|
5 (2+3)
|
14 (6+8)
|
5.
|
БРУНИНЬЮ
|
Карпаты
|
7 (5+2)
|
6 (5+1)
|
13 (10+3)
|
6.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
1 (1+0)
|
12 (5+7)
|
13 (6+7)
|
7.
|
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ
|
Колос/Полесье
|
6 (2+4)
|
7 (3+4)
|
13 (5+8)
|
8.
|
Бабукар ФААЛ
|
Рух
|
4 (3+1)
|
8 (7+1)
|
12 (10+2)
|
|
Теди ЦАРА
|
Александрия
|
8 (6+2)
|
4 (4+0)
|
12 (10+2)
|
10.
|
Николай ГАЙДУЧИК
|
Верес/Полесье
|
4 (3+1)
|
7 (7+0)
|
11 (10+1)
