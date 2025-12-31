Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб

Лучшим игроком УПЛ-2025 по системе «гол+пас» стал 24-летний полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб. За весну и осень он забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 17 баллов, Егор на 2 пункта опередил форварда «Зари» Филиппа Будковского и на 3 – двух хавбеков: Виталия Буяльского из «Динамо» и Артема Бондаренко из «Шахтера».

К слову, в предыдущие 10 лет игроки двух наших грандов уступали пальму первенства в этой номинации лишь в 2021 году, когда лучший результат показал Артем Довбик из «Днепра-1».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году