Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 01:49 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:54
22
0

Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ

Оба за весну и осень отыграли на «ноль» 14 матчей

31 декабря 2025, 01:49 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:54
22
0
Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Самыми «сухими» вратарями УПЛ в 2025 году стали 26-летний страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык и 34-летний голкипер «Ингульца» и ЛНЗ Алексей Паламарчук. Оба отыграои на «ноль» по 5 игр в весенней части сезона-2024/25 и по 9 осенью в ЧУ-2025/26. Третье место в рейтинге занял Евгений Волынец из «Полесья», отставший от лидеров на один сухой матч.

К слову, Дмитрий Ризнык победил в этой номинации уже второй раз. В 2020 году, защищая цвета «Ворсклы», он показал лучший результат на пару с Евгением Пастом из «Десны» – 8 сухих игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2025 году

Вратарь

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец/ЛНЗ

5

9

14

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

5

9

14

3.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Полесье

4

9

13

4.

Руслан НЕЩЕРЕТ

Динамо

7

3

10

5.

Денис МАРЧЕНКО

Оболонь

7

2

9

Иван ПАХОЛЮК

Колос

4

5

9

7.

Александр САПУТИН

Заря

2

5

7

8.

Данила ВАРАКУТА

Металлист 1925

-

6

6

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

2

4

6

Валентин ГОРОХ

Колос/Верес

0

6

6

Назар ДОМЧАК

Карпаты

-

6

6

Георгий ЕРМАКОВ

Александрия

6

-

6

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс/Карпаты

6

0

6

Алексей КУЧЕРЕНКО

ЛНЗ

6

-

6

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2025 году стал Твердохлеб
ВЕЛЕТЕНЬ: «Уже сняли швы. Еще три недели нельзя наступать на ногу»
цифры и факты Украинская Премьер-лига Алексей Паламарчук Дмитрий Ризнык
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30 декабря 2025, 10:12 6
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря

В команду прибудет Эрикссон

Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Другие виды | 30 декабря 2025, 19:47 8
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua

Наш вроде бы украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску

Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Футбол | 31.12.2025, 01:23
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32 1
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем