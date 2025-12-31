Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ
Оба за весну и осень отыграли на «ноль» 14 матчей
Самыми «сухими» вратарями УПЛ в 2025 году стали 26-летний страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык и 34-летний голкипер «Ингульца» и ЛНЗ Алексей Паламарчук. Оба отыграои на «ноль» по 5 игр в весенней части сезона-2024/25 и по 9 осенью в ЧУ-2025/26. Третье место в рейтинге занял Евгений Волынец из «Полесья», отставший от лидеров на один сухой матч.
К слову, Дмитрий Ризнык победил в этой номинации уже второй раз. В 2020 году, защищая цвета «Ворсклы», он показал лучший результат на пару с Евгением Пастом из «Десны» – 8 сухих игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2025 году
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец/ЛНЗ
|
5
|
9
|
14
|
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
5
|
9
|
14
|
3.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Полесье
|
4
|
9
|
13
|
4.
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
Динамо
|
7
|
3
|
10
|
5.
|
Денис МАРЧЕНКО
|
Оболонь
|
7
|
2
|
9
|
|
Иван ПАХОЛЮК
|
Колос
|
4
|
5
|
9
|
7.
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
2
|
5
|
7
|
8.
|
Данила ВАРАКУТА
|
Металлист 1925
|
-
|
6
|
6
|
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
2
|
4
|
6
|
|
Валентин ГОРОХ
|
Колос/Верес
|
0
|
6
|
6
|
|
Назар ДОМЧАК
|
Карпаты
|
-
|
6
|
6
|
|
Георгий ЕРМАКОВ
|
Александрия
|
6
|
-
|
6
|
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс/Карпаты
|
6
|
0
|
6
|
|
Алексей КУЧЕРЕНКО
|
ЛНЗ
|
6
|
-
|
6
