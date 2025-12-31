Паламарчук и Ризнык чаще всего играли на «ноль» в 2025 году в УПЛ

Самыми «сухими» вратарями УПЛ в 2025 году стали 26-летний страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык и 34-летний голкипер «Ингульца» и ЛНЗ Алексей Паламарчук. Оба отыграои на «ноль» по 5 игр в весенней части сезона-2024/25 и по 9 осенью в ЧУ-2025/26. Третье место в рейтинге занял Евгений Волынец из «Полесья», отставший от лидеров на один сухой матч.

К слову, Дмитрий Ризнык победил в этой номинации уже второй раз. В 2020 году, защищая цвета «Ворсклы», он показал лучший результат на пару с Евгением Пастом из «Десны» – 8 сухих игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2025 году