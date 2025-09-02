ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Василий Буртник пополнил состав киевлян
23-летний защитник Василий Буртник стал игроком «Динамо».
Аренда с футболистом, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву», рассчитана на один год.
Добавим, что в прошлом сезоне Буртник выступал за ивано-франковскую «Реверу 1908» из Второй лиги (17 матчей во всех турнирах), а перед началом нынешнего подписал контракт с тернопольской «Нивой», выступающей в Первой отечественной лиге (5 матчей во всех турнирах).
Как ранее сообщал Sport.ua, Буртник прибыл на пересмотр к киевлянам, где убедил главного тренера Александра Шовковского, после чего клуба решил взять его в аренду.
Но в любому случае удачи парню, и шанса себя проявить!
Якість цих трансферів ми побачимо пізніше, але сам факт радує