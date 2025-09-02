ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец

23-летний защитник Василий Буртник стал игроком «Динамо».

Аренда с футболистом, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву», рассчитана на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне Буртник выступал за ивано-франковскую «Реверу 1908» из Второй лиги (17 матчей во всех турнирах), а перед началом нынешнего подписал контракт с тернопольской «Нивой», выступающей в Первой отечественной лиге (5 матчей во всех турнирах).

Как ранее сообщал Sport.ua, Буртник прибыл на пересмотр к киевлянам, где убедил главного тренера Александра Шовковского, после чего клуба решил взять его в аренду.