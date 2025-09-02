Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 16:14 | Обновлено 02 сентября 2025, 16:33
7394
18

Василий Буртник пополнил состав киевлян

ФК Динамо. Василь Буртник

23-летний защитник Василий Буртник стал игроком «Динамо».

Аренда с футболистом, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву», рассчитана на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне Буртник выступал за ивано-франковскую «Реверу 1908» из Второй лиги (17 матчей во всех турнирах), а перед началом нынешнего подписал контракт с тернопольской «Нивой», выступающей в Первой отечественной лиге (5 матчей во всех турнирах).

Как ранее сообщал Sport.ua, Буртник прибыл на пересмотр к киевлянам, где убедил главного тренера Александра Шовковского, после чего клуба решил взять его в аренду.

Новичок УПЛ решил обойтись без контрольного матча
ВИДЕО. Очень необычные цвета. Клуб УПЛ показал новую форму
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Динамо Киев Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Попов пока пока
Ответить
+4
FunnyCat_____
Скорее всего Лучкевич - 2
Попов стеклянный я с трема ЦБ в трех турнирах не поиграешь 
Но в любому случае удачи парню, и шанса себя проявить!
Ответить
+3
Олег Заворотный
Головне брати таких шоб Біловар грав
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
В нього просто погляд, як у Кашпіровського. Не встояв Сашо)))
Ответить
0
Boodya
Напешті пішли трансфери.
Якість цих трансферів ми побачимо пізніше, але сам факт радує
Ответить
0
TarasTaras94
На перший погляд виглядає як знущання бо Динамо треба ПІДСИЛЕННЯ ЦЗ, а не молоді гравці з неясними перспективами, тим більше що цей не такий і юний вже. З таким же успіхом можна було просто підняти когось і з молодіжки та вони скоріше за все були б сильніші. Проте успіху хлопцю, можливо ми чого не знаємо і це талант
Ответить
0
Dynamo1927
В 23 года, от него будут ждать результата сразу.. Главное без травм. Удачи!
Ответить
0
saltim
Слюбик как ни старался , не убедил. А Вася Буртник за полчаса убедил.Силен чертяка.
Ответить
0
New Zealander
Тепер  вже залишилось 8 трансферів встигнути зробити до закриття вікна
Ответить
-1
Alexander Киев
😂😂😂😂 ну не знаю, не знаю чи вистачило на ці трансфери 30 млн, які Суркіс заробив 😑
Ответить
-1
AK.228
Это интересно 
Ответить
-1
Джей Гетсбі
Цікаво,скільки матчів зіграє за основу,1 чи 2?😂
Ответить
-3
Nikolas1987
Футболист с середняка первой лиги? Неужели своих воспитанников такого уровня нет?
Ответить
-4
CheMP
фух...хоть не сенегалец 
Ответить
-4
На пафосе
Ну это самый пафосный и потужный трансфер этого лета☝️
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
