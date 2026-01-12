Динамо выбрало главную цель на трансферном рынке и купит игрока УПЛ

Киевское «Динамо» выбрало главную цель на зимнее трансферное окно

По информации источника InsideTransfer, киевляне пытаются подписать 22-летнего турецкого центрфорварда Эрена Айдина. Сообщалось, что киевский гранд направил уже официальное предложение.

Айдин выступает за ровенских «волков» с начала сентября прошлого года, когда был выкуплен у «Галатасарая» за 200 тысяч евро. Турок сыграл 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Ранее стало известно, что Александр Гладкий и Рустам Худжамов в начале сезона 2007/2008 могли перейти в «Динамо», но выбрали «Шахтер».