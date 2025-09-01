На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь

По информации Sport.ua, 23-летний центральный защитник тернопольской Нивы Василий Буртник отправил на просмотр в киевское Динамо.

Бело-синие используют паузу на матчи для сборных чтобы просмотреть центрбеков. Причина – травмы Дениса Попова. В частности, Денис пропустил матч 4-го тура УПЛ против Полесья (4:1).

Буртник стал игроком Нивы в летнее трансферное окно, покинув Реверу 1908, которая отказалась от выступлений во Второй лиге Украины 2025/26.

За Ниву Т Буртник в этой кампании уже успел сыграть четыре поединка, в каждом из которых провел по 90 минут (360 минут в сумме). За четыре игры Василий не отличился результативными действиями и заработал две желтые карточки.