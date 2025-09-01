Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 01 сентября 2025, 16:00
На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь

Как стало известно Sport.ua, Василий Буртник может стать футболистом бело-синих

На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
Instagram. Василий Буртник (в составе Реверы 1908)

По информации Sport.ua, 23-летний центральный защитник тернопольской Нивы Василий Буртник отправил на просмотр в киевское Динамо.

Бело-синие используют паузу на матчи для сборных чтобы просмотреть центрбеков. Причина – травмы Дениса Попова. В частности, Денис пропустил матч 4-го тура УПЛ против Полесья (4:1).

Буртник стал игроком Нивы в летнее трансферное окно, покинув Реверу 1908, которая отказалась от выступлений во Второй лиге Украины 2025/26.

За Ниву Т Буртник в этой кампании уже успел сыграть четыре поединка, в каждом из которых провел по 90 минут (360 минут в сумме). За четыре игры Василий не отличился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Нива Тернополь Динамо Киев просмотр игроков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 6
Микола Захарченко
Якщо людина себе проявить на перегляді , то чому б не взяти . Раніше в Динамо приходило багато гравців з нижчих ліг і добивалися великих успіхів , деякі навіть в Збірну потрапляли . Прикладів багато - Кузнецов , Турянчик , Яремчук та інші.
Burevestnik
деяких від цієї інфи ще сильніше зверху гризе Коро Де Ржа,
а знизу їм щось дупи припікає аж шкварчить...
Але вони не здаються, бо їм це подобається і надихає!
Alexander Киев
топ трансфер ! І в Україну їхати не треба, якраз під Крістал Пелес та Фіорентину беруть 
Arera
Снова суркис за грязные свои деньги заманивает в своё дырявое королевство лучших по всей Украине. Этот приём у дырявых и в совке практиковался.
Цікаво, це вже дно, чи можна ще глибше опускатись ДК? З за кордону підписувати неякісних гравців вони не хотять, хороші гравці самі не хочуть в Динамо, зате гравця який ще нещодавно грав у другій лізі - це топ підсилення. Стережіться тепер Астон Вілла і Фіорентина наш захист вас розірве, як мавпа газету!
