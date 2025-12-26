Долги и проблемы Черноморца, усиление для ЛНЗ и Полесья, скандалы на КАН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 декабря.

1A. Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

1B. Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ

Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония

2A. КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»

Украинский тренер прокомментировал свой уход из одесского клуба

2B. ХАЧЕРИДИ: «Долги? Из Черноморца уходят куча футболистов и тренерский штаб»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал ситуацию в одесском клубе

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной

Линдон Эмерллаху будет защищать цвет житомирского клуба

3B. Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

4. ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ

В черкасский клуб перейдут Егор Твердохлеб и Артур Микитишин

5A. Это были судороги. Скандал на КАН: судья заставил игрока лечь на носилки

Самуэль Мутуссами из ДР Конго вскочил с носилок и быстро побежал

5B. VAR ушел подремать. Курьез в КАН: сбой системы помешал назначить пенальти

Игрок ДР Конго Шансель Мбемба сыграл рукой, но ему повезло

6. Золотая бутса. Кейн, Холанд и Мбаппе: три лидера продолжают гонку

Кейн и Холанд забили по 19 голов, а Мбаппе отстает на один мяч

7. Игрок сборной Украины хочет стать одноклубником Забарного

Егор Назарина мечтает поработать под руководством Луиса Энрике

8. Свободные агенты на 2026 год: кто еще может заиграть в топовых чемпионатах?

Кто может усилить уже этой зимой

9. ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»

Знаменитый британский боксер рассказал про Агита Кабайела и Александра Усика

10A. Как выглядит турнирная таблица АПЛ в Рождество перед Boxing Day

Арсенал лидирует с небольшим отрывом от Ман Сити и Астон Виллы

10B. Лишь один матч. Почему в 2025 году не будет нормального Boxing Day?

26 декабря в АПЛ сыграют только Манчестер Юнайтед и Ньюкасл