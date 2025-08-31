Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 – FT 4 : 1
Полесье
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 17:33 | Обновлено 31 августа 2025, 18:26
2548
86

Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве

Команда Ротаня проиграла шестой матч подряд

31 августа 2025, 17:33 | Обновлено 31 августа 2025, 18:26
2548
86
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
ФК Динамо

Воскресный день и, соответственно, последнюю возможность по календарю насладиться летним сезоном в украинской Премьер-лиге решили сопроводить центральным матчем четвертого тура национального первенства с достаточно громкой афишей. В столицу, куда наконец с начала кампании добралось собственно киевское «Динамо», наведался еще один представитель нашей страны в еврокубковой квалификации в этом сезоне – житомирское «Полесье».

Но команда Руслана Ротаня о своих выступлениях на международной арене теперь уже может говорить исключительно в контексте прошедшего времени и, наверное, приобретенного опыта. Ведь дуэль против итальянской «Фиорентины» для нее сложилась неудачно, как и для «Динамо» в целом противостояние против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Однако у команды Александра Шовковского хотя бы шанс на ошибку был.

Как оказалось, эти самые шансы на ошибку «бело-синие» не исчерпали. Потому что эта игра для них начиналась на самом деле ужасно. Уже на седьмой минуте соперники были впереди благодаря завершению от Йосефи на близком расстоянии от ворот сброса головой от Гуцуляка на дальней штанге во время подачи с левого фланга от Михайличенко. А затем мы увидели, наверное, самую быструю реакцию в нашем чемпионате за последнее время – Шовковский снял с игры Михайленко в пользу Бражко.

И не ошибся. «Динамо» с проблемами, но стабилизировало свое положение на футбольном поле и не позволило соперникам быстро развить успех вторым мячом. Более того – киевляне спровоцировали результативную ошибку в исполнении вратаря «Полесья». Хотя, по правде говоря, Кудрик сам себе принес гол Герреро на 19 минуте неуклюжими действиями в центре собственной штрафной с пустыми воротами за спиной.

А дальше мы наблюдали за падением этого карточного домика имени Руслана Ротаня. Реагировать времени не было – «Динамо» продолжало давить, оборона гостей продолжала ошибаться. Все это в совокупности принесло «волкам» немало хлопот и, конечно, дополнительные пропущенные мячи. Чоботенко откровенно привез пенальти толчком в спину Волошину на левом фланге собственной штрафной на 31 минуте, а уже через мгновение Буяльский пробивал с отметки низом в правый угол.

И чтобы окончательно подвести итог неудачного первого тайма в исполнении гостей, они пропустили третий мяч перед самым перерывом, когда потеряли контроль в центре поля из-за вмешательства Бражко, после чего началась контратака через ноги Герреро на Волошина, который ассистировал Буяльскому под дубль в этой игре.

За время перерыва болельщики «Полесья» надеялись, что Ротань имеет какие-то идеи, которые помогут его команде снова активно войти в игру. И гости действительно попытались надавить на первых минутах после возобновления матча, однако вместо этого пропустили очередную контратаку, которая их окончательно добила. Произошло это уже на 50 минуте. Караваев разогнал Волошина на правый фланг, а тот в штрафной спокойно прокатил мимо Кудрика в дальний угол.

Интрига на этом фактически умерла и больше не воскресала вплоть до самого финального свистка. «Полесье» могло проиграть и с большим счетом, если бы, например, залетел тот дальний выстрел Волошина, который на себя приняла перекладина, или же Корнийчук присоединился к «флешмобу» своих партнеров, и чья небрежная передача назад полетела в сетку пустых ворот в конце игры, а не мимо них. Хотя защита гостей настолько натерпелась, что и четыре пропущенных для нее будет достаточно.

После международного перерыва киевское «Динамо» сыграет в гостевом дерби против «Оболони», а житомирское «Полесье» навестит криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Динамо» Киев – «Полесье» - 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Предупреждение: Биловар, 74 – Андриевский, 2, Бабенко, 58, Таллес Коста, 88, Бескоровайный, 89

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Дубинчак, 80) – Буяльский (Пихаленок, 80), Михайленко (Бражко, 9), Яцик – Кабаев (Ярмоленко, 71), Герреро (Пономаренко, 71), Волошин.

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко (Корнийчук, 58), Сарапий (Бескоровайный, 65), Чоботенко, Кравченко – Йосефи (Таллес Коста, 58), Бабенко, Андриевский – Назаренко (Филиппов, 73), Гайдучик (Велетень, 58), Гуцуляк.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 11 (7) – 14 (5)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
FunnyCat_____
Лучший клуб Украины заслужено победил!
Ответить
+18
Airwolf77
Кроты, что с е..альниками? 
Ответить
+15
Airwolf77
хФедька Ак228, твои пафосные гейские аккаунты забанили, одного Отамана мало 
Ответить
+14
sania
Гереро молодець. Бражко здається повернувся. Чітко за рахунок швидкості розібрали на запчастини. Всіх з перемогою!
Ответить
+12
Pavel_i_C0
Це перемога на класі. Вітаю всіх киян та вболівальників Динамо Київ
Ответить
+11
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
дуже непоганий матч як для ЧУ. хороші швидкості і дуже непогані голи, особливо від Буяльського, там вся атака топ пройшла. жаль Ярмола не забив, на ньому був чистий пеналь, але суддя пошкодував Полісся
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Волошин просто молодець. В збірній точно не буде зайвим.
Ответить
+10
Dynamo1927
Хорошая реакция на неудачи в еврокубках. Молодцы, с победой Динамо Киев. 
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
DK2025
Я перед матчем писал, что и киевляне и Полесье провели тяжелые матчи в еврокубках, но у Динамо гораздо длиннее скамейка запасных, это и сыграет свою роль. Плюс наконец-то со старта не играл Ярмола (некому игру было портить - если бы он не играл с Маккаби хотя бы в ответной игре, прошли бы евреев 100%). 228-я ак-какашка меня высмеял (он всегда нервно реагирует тут же на мои посты), ну вот получилось, к я писал. И особый привет Шарану, который до матча предсказал, что Динамо в яме и Полесье у них отберет очки. С ПОБЕДОЙ ДИНАМО, ВПЕРЕД К ЧЕМПИОНСТВУ! И желаю Сашке наказать клюб из села Счастливое, пора уже очки набирать!
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Кому то на этой ветке не начхать на Кевина?
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy111
Перед матчем трішки переживав .Після пропущеного гола ,подумав що все - приїхали ,хотів виключати трасляцію(хоч я всі матчі Динамо дивлюся до кінця ),перекурив , повернувся до етеру і не пожалкував ! Гереро додає- молодець,Волошин почав подобатися ,Бражко трішки краще зіграв як все ,сьогдні не день Ярмроленка . Хоч і не основний склад але брак передач в цій грі було менше .Гра сподобалася ,а від Полісся я очікував більшого. Але Ротань з Олександрієї перший свій сезон провалив . Тому в них ще все попереду . 
Вітаю всіх справжніх вболівальників найпопулярнішого клубу в Україні - Динамо з перемогою !
Ответить
+7
Pavel_i_C0
Приємно, що східняки палають під новиною про перемогу Динамо Київ, а не дивляться матч своїх амазонців 
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
Перець
Дмитрика поперло після бояри, а то чомусь коли грали мовчав і з горя набухався
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Очередной каток.
Я не пойму что с командой.
Так не бывает блин.
Тут играют а там нет.
Есть же причины
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
----
А столько ржавых надежд было. Столько ыкспертов опросили, все кудахтали, что Динамо потеряет очки А ржавые все свои достиги вспомнили, и подкуп, и допинг. Еще взрыв на стадионе забыли. А ну массовое бегство футболистов от вас
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Только Кудровка сможет остановить Динамо в этом сезоне.
Ответить
+2
Александр Шевченко
Я не знаю каким дауном нужно быть, чтобы верить в то, что Полесье после тяжёлого матча в Италии смогло бы обыграть Динамо. Результат был предрешён до матча. Возможно если бы у Полесья не было бы матча в Европе, то результат был бы другим. А так все было понятно ещё до матча.
Ответить
+2
Перший Серед Рівних
Короче я не знаю що з ними робити. Динамо чемпіон. 
Ответить
+2
255547
Да на первый план, матч должен был быть для Динамо трудным, но здесь соперники были в равных условиях, даже Полесье в худших, но Динамо лучше восстановилось после Еврокубков, Полесье во втором тайме темп не выдержало, как и в матче с Фиорентиною
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Весняна Сова
Бачили пенальтi? То Ванат із Пафосом "малював")
Ответить
0
