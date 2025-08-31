Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве

Воскресный день и, соответственно, последнюю возможность по календарю насладиться летним сезоном в украинской Премьер-лиге решили сопроводить центральным матчем четвертого тура национального первенства с достаточно громкой афишей. В столицу, куда наконец с начала кампании добралось собственно киевское «Динамо», наведался еще один представитель нашей страны в еврокубковой квалификации в этом сезоне – житомирское «Полесье».

Но команда Руслана Ротаня о своих выступлениях на международной арене теперь уже может говорить исключительно в контексте прошедшего времени и, наверное, приобретенного опыта. Ведь дуэль против итальянской «Фиорентины» для нее сложилась неудачно, как и для «Динамо» в целом противостояние против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Однако у команды Александра Шовковского хотя бы шанс на ошибку был.

Как оказалось, эти самые шансы на ошибку «бело-синие» не исчерпали. Потому что эта игра для них начиналась на самом деле ужасно. Уже на седьмой минуте соперники были впереди благодаря завершению от Йосефи на близком расстоянии от ворот сброса головой от Гуцуляка на дальней штанге во время подачи с левого фланга от Михайличенко. А затем мы увидели, наверное, самую быструю реакцию в нашем чемпионате за последнее время – Шовковский снял с игры Михайленко в пользу Бражко.

И не ошибся. «Динамо» с проблемами, но стабилизировало свое положение на футбольном поле и не позволило соперникам быстро развить успех вторым мячом. Более того – киевляне спровоцировали результативную ошибку в исполнении вратаря «Полесья». Хотя, по правде говоря, Кудрик сам себе принес гол Герреро на 19 минуте неуклюжими действиями в центре собственной штрафной с пустыми воротами за спиной.

А дальше мы наблюдали за падением этого карточного домика имени Руслана Ротаня. Реагировать времени не было – «Динамо» продолжало давить, оборона гостей продолжала ошибаться. Все это в совокупности принесло «волкам» немало хлопот и, конечно, дополнительные пропущенные мячи. Чоботенко откровенно привез пенальти толчком в спину Волошину на левом фланге собственной штрафной на 31 минуте, а уже через мгновение Буяльский пробивал с отметки низом в правый угол.

И чтобы окончательно подвести итог неудачного первого тайма в исполнении гостей, они пропустили третий мяч перед самым перерывом, когда потеряли контроль в центре поля из-за вмешательства Бражко, после чего началась контратака через ноги Герреро на Волошина, который ассистировал Буяльскому под дубль в этой игре.

За время перерыва болельщики «Полесья» надеялись, что Ротань имеет какие-то идеи, которые помогут его команде снова активно войти в игру. И гости действительно попытались надавить на первых минутах после возобновления матча, однако вместо этого пропустили очередную контратаку, которая их окончательно добила. Произошло это уже на 50 минуте. Караваев разогнал Волошина на правый фланг, а тот в штрафной спокойно прокатил мимо Кудрика в дальний угол.

Интрига на этом фактически умерла и больше не воскресала вплоть до самого финального свистка. «Полесье» могло проиграть и с большим счетом, если бы, например, залетел тот дальний выстрел Волошина, который на себя приняла перекладина, или же Корнийчук присоединился к «флешмобу» своих партнеров, и чья небрежная передача назад полетела в сетку пустых ворот в конце игры, а не мимо них. Хотя защита гостей настолько натерпелась, что и четыре пропущенных для нее будет достаточно.

После международного перерыва киевское «Динамо» сыграет в гостевом дерби против «Оболони», а житомирское «Полесье» навестит криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Динамо» Киев – «Полесье» - 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Предупреждение: Биловар, 74 – Андриевский, 2, Бабенко, 58, Таллес Коста, 88, Бескоровайный, 89

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Дубинчак, 80) – Буяльский (Пихаленок, 80), Михайленко (Бражко, 9), Яцик – Кабаев (Ярмоленко, 71), Герреро (Пономаренко, 71), Волошин.

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко (Корнийчук, 58), Сарапий (Бескоровайный, 65), Чоботенко, Кравченко – Йосефи (Таллес Коста, 58), Бабенко, Андриевский – Назаренко (Филиппов, 73), Гайдучик (Велетень, 58), Гуцуляк.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 11 (7) – 14 (5)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 1 – 0.

Температура: 32°C