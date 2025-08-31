Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Полесье – 4:1. Борьбы не вышло. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 – FT 4 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 17:43 | Обновлено 31 августа 2025, 18:30
3931
2

Динамо – Полесье – 4:1. Борьбы не вышло. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги

31 августа 2025, 17:43 | Обновлено 31 августа 2025, 18:30
3931
2
Динамо – Полесье – 4:1. Борьбы не вышло. Видео голов и обзор матча
Колаж Sport.ua

31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги Украины встретились киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Матч играют на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» в первой опасной атаке смогло открыть счёт в матче. Гол забил Йосефи на 7-й минуте.

Дальше на поле было только киевское «Динамо». На 19-й минуте Герреро сравнял счет, а дальше дубль Буяльского сделал счет в первом тайме комфортным для «Динамо».

В начале второго тайма точку в матче положил Назар Волошин.

УПЛ. 4-й тур. 31 августа

Динамо Киев – Полесье Житомир – 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пенальти), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Динамо: (старт) Нещерет, Овчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Беловар, Михайленко

Полесья: (старт) Кудрик, Чоботенко, Сарапий, Кравченко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Томер Йосефи (Полесье).
По теме:
Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полесье видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Бокс | 30 августа 2025, 23:45 2
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха

Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится

ФОТО. Георгий Судаков провел первую тренировку в португальской Бенфике
Футбол | 31 августа 2025, 18:23 0
ФОТО. Георгий Судаков провел первую тренировку в португальской Бенфике
ФОТО. Георгий Судаков провел первую тренировку в португальской Бенфике

Днем ранее украинский хавбек перешел из «Шахтера» в клуб из Лиссабона

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
А ви типу не визначилися якою мовою писати? Чи google translate "глюкнув".... Бодай би перечитали, що пишите. Починаючи з "обличчя" матеріалі - заголовку... Які ж ви недолугі та безвідповідальні...
Ответить
+2
Рональд Рейган
"Полесье"? Ви серйозно? Спорт юа як завжди тупить. 
Ответить
+1
Популярные новости
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
29.08.2025, 16:16 6
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем