Динамо – Полесье – 4:1. Борьбы не вышло. Видео голов и обзор матча

31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги Украины встретились киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Матч играют на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

«Полесье» в первой опасной атаке смогло открыть счёт в матче. Гол забил Йосефи на 7-й минуте.

Дальше на поле было только киевское «Динамо». На 19-й минуте Герреро сравнял счет, а дальше дубль Буяльского сделал счет в первом тайме комфортным для «Динамо».

В начале второго тайма точку в матче положил Назар Волошин.

УПЛ. 4-й тур. 31 августа

Динамо Киев – Полесье Житомир – 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пенальти), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Динамо: (старт) Нещерет, Овчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Беловар, Михайленко

Полесья: (старт) Кудрик, Чоботенко, Сарапий, Кравченко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик

Видео голов и обзор матча