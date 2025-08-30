Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 23:58 | Обновлено 31 августа 2025, 00:00
Динамо Киев – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

Динамо Киев – Полесье. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 31-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Буквально несколько дней назад команда Александра Шовковского опустилась в основный раунд Лиги конференций УЕФА из квалификации Лиги Европы, после чего узнала имена шести своих будущих соперников, а теперь вновь возвращается на внутреннюю арену. А тут ее будет ожидать центральный матч всего уик-энда в нашем футболе против коллектива Руслана Ротаня, который в ту самую Лигу конференций так и не пробился. Заодно «Полесье» расскажет «Динамо», каково играть против итальянской «Фиорентины».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
31 августа 2025 -
15:30
Полесье
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
