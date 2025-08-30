В воскресенье, 31-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Буквально несколько дней назад команда Александра Шовковского опустилась в основный раунд Лиги конференций УЕФА из квалификации Лиги Европы, после чего узнала имена шести своих будущих соперников, а теперь вновь возвращается на внутреннюю арену. А тут ее будет ожидать центральный матч всего уик-энда в нашем футболе против коллектива Руслана Ротаня, который в ту самую Лигу конференций так и не пробился. Заодно «Полесье» расскажет «Динамо», каково играть против итальянской «Фиорентины».

