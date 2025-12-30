Украина. Премьер лига30 декабря 2025, 19:25 |
537
0
Тренер призера УПЛ определил самую проблемную позицию в команде
Тренер призера УПЛ определил самую проблемную позицию в команде
30 декабря 2025, 19:25 |
537
0
Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко определил приоритетную позицию для усиления команды в зимнее трансферное окно, сообщает издание UA-Football.
По информации источника, наставник «горожан» хочет видеть в клубе нового опорного полузащитника.
Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 11 очков в 16 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что «Александрия» интересуется Даниэлем Кивиндой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2025, 18:23 0
София Оливейра не поняла решение тренера Бенфики
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Японец успешно выступил в Эр-Рияде
Футбол | 30.12.2025, 13:55
Футбол | 30.12.2025, 10:12
Бокс | 30.12.2025, 07:17
Комментарии 0
Популярные новости
30.12.2025, 08:17 20
29.12.2025, 17:28 25
30.12.2025, 08:54 11
29.12.2025, 11:13 5
29.12.2025, 17:59 14
29.12.2025, 04:45 3
29.12.2025, 07:21 6
29.12.2025, 18:33 27