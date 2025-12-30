Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 19:25
Тренер призера УПЛ определил самую проблемную позицию в команде

Тренер призера УПЛ определил самую проблемную позицию в команде
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко определил приоритетную позицию для усиления команды в зимнее трансферное окно, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, наставник «горожан» хочет видеть в клубе нового опорного полузащитника.

Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 11 очков в 16 матчах чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Александрия» интересуется Даниэлем Кивиндой.

Источник: UA-Football
