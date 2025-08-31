Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Я изменил расписание. Разрешил игрокам делать, что они хотят»
Премьер-лига
Динамо Киев
31.08.2025 15:30 – FT 4 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 19:43 | Обновлено 31 августа 2025, 19:53
ШОВКОВСКИЙ: «Я изменил расписание. Разрешил игрокам делать, что они хотят»

Коуч Динамо прокомментировал победу над Полесьем в УПЛ

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча с «Полесьем» (4:1) в 4-м туре УПЛ.

– «Динамо» сегодня выглядело физически лучше соперника. В чем причина?

– Поздравляю болельщиков с победой, важной победой. Знаете, у нас был довольно непростой период, и этой игрой мы, возможно, подводим определённую черту под отрезком, который у нас был – еврокубковые матчи, матчи чемпионата Украины. Сейчас игроки будут готовиться в национальной и молодежной сборных. У нас есть возможность отдохнуть и сделать такой перерыв.

Что касается непосредственно вашего вопроса. Понимая состояние команды после игры с «Маккаби», я на следующий день дал футболистам полный выходной. Хотя обычно у нас игроки, выходившие в стартовом составе, имеют небольшую разминку, а игроки, которые не играли или выходили на замену, проводят полноценную тренировку. Я полностью изменил расписание, отменил всё и позволил подопечным делать то, что им хочется, они могли идти, куда хотят. Возможно, кто-то хотел восстановиться, кто-то – самостоятельно потренироваться, но это уже было на их усмотрение.

Мы работали достаточно много в период подготовки, поэтому, возможно, такое неожиданное решение. Хотя я не могу сказать, что было легко – и погода, и матчи через два дня на третий, и логистика – всё это дало о себе знать. Мы играли с довольно непростой командой, я прекрасно знаю стиль Руслана Петровича и амбиции президента «Полесья», и понимаю, какие требования они перед собой ставят. Мы выбрали такую тактику на игру, которую удалось реализовать, хотя, безусловно, не обошлось без ошибок.

– Как вы можете прокомментировать будущую ротацию в сезоне в линии атаки? Как готовитесь заполнять возможные пробелы в передней линии, которые могут появляться в течение сезона?

– Пробелы в течение сезона будут решаться по мере их возникновения.

– Как чувствует себя Михайленко? В чем причина такой быстрой замены?

– К сожалению, он почувствовал боль в задней поверхности бедра, и чтобы не усугублять ситуацию и избежать более серьёзной проблемы, мы сделали замену. Перед игрой мы договаривались, что если у кого-то возникают проблемы, они должны о них сообщать. График у нас был действительно насыщенный и работа непростая, поэтому мы это прекрасно понимали и предупреждали игроков, что все, кто сегодня вышел в стартовом составе, должны быть готовы на сто процентов. А если у кого-то возникают проблемы, они должны сразу говорить – не терпеть, а потом осложнять. Врачи сказали мне, что у него были определённые проблемы, но он решил выйти в стартовом составе. Потом почувствовал боль, мы сразу сделали замену – и хочу подтвердить, что Бражко вышел и сыграл на отличном уровне.

– Сегодня ваши подопечные играли иначе, чем обычно – не держали мяч, а выполняли больше вертикальных передач. Это уже последствия работы нового тренера?

– (улыбается) На сегодняшний момент мы брали Мацей исключительно как тренера, который будет помогать нам при отработке стандартных положений. Его функции были именно такими. Поэтому давайте быть осторожными, когда делаем какие-либо выводы. Иногда эти выводы некорректны – как, например, история, о которой уже все писали, не хочется повторяться, что было в команде… Поэтому давайте осторожно и аккуратно делать определённые выводы.

Ещё раз хочу поздравить болельщиков. Хочу сказать от себя, что наша третья звезда – это звезда военных, знак уважения. Мы помним всех наших болельщиков, благодарим их за поддержку, благодарим за конструктивную критику. Будем делать всё, чтобы дарить нашим болельщикам позитивные эмоции. А вам всем желаю побед, как в малых, так и в больших делах, и главной нашей желанной всеми – Победы.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Томер Йосефи (Полесье).
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Александр Шовковский пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
