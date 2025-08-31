Динамо Киев

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Динамо

Прочтя подзаголовок, вы можете возмутиться – мол, почему сразу неудачник, ведь еврокубковая осень в «Динамо» будет? Оно так, но по-другому назвать команду, которой в Лиге чемпионов и Лиге Европы помешали сыграть такие гранды, как «Пафос» и «Маккаби», язык не поворачивается.

Поэтому осенью киевляне будут играть в наименее престижном евротурнире. Уже состоялась жеребьевка, среди оппонентов есть как и практически неизвестные команды (об «Зрински» я ничего не знаю, надо будет погуглить), так и та же «Фиорентина», не пропустившая в основной раунд «Полесье». И снова не обошлось без киприотов – «Омония» будет среди соперников. А еще «Кристал Пэлас», «Ноа» и «Самсунспор». От прогнозов пока воздержимся.

Но вернемся к внутренним делам. В чемпионате «Динамо» не имеет проблем, так как единственное не теряло в трех турах очки. Сначала пришлось помучиться с «Вересом», зато потом поочередно были разгромлены «Рух» и «Эпицентр».

Уже буквально в шаге от подписания контракта с «Жироной» находится лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат, он уже в Каталонии, но официально о переходе еще не объявили. Основным центрфорвардом станет панамец Эдуардо Герреро, который, наконец, более-менее начал забивать.

Накануне матчей сборной Украины в сентябре в ее ряды Сергей Ребров вызвал четырех «динамовцев» (Ванат формально еще является представителем киевлян) – Тымчика, Михавко, Шапаренко и Ваната. Однако позже дебютный вызов получил и Назар Волошин, а Александр Тымчик получил повреждение и был заменен на Богдана Михайличенко из «Полесья».

В очередной раз травмировался в матче против «Маккаби» и Денис Попов.

Полесье

«Полесье» свой европуть начинало с малоизвестными командами из Андорры и Венгрии. Проигрывало каждой из них, но по итогам двухматчевых дуэлей проходило дальше. Однако в решающем раунде попало на «Фиорентину», которой без шансов уступило 0:3 в первом матче.

А во втором была очень близкая сенсация, ведь подопечные Ротаня повели 2:0 на старте матча благодаря голам Назаренко и Андриевского. Даже появилась надежда в положительный результат, однако развить успех не удалось, а в конце матча «фиалки» психологически сломали своих гостей, забив трижды.

Поэтому сосредоточятся «волки» по делам внутренних. Кубок Украины для команды еще не начался, известен только соперник на стадии 1/16 финала, им стал львовский «Рух».

В чемпионате дела пока такие себе, ведь после стартовой победы над «Карпатами» далее последовали сухие поражения ЛНЗ и «Колоса».

Продолжается формирование состава команды. Усилением на позиции вингера и центрхава стали Владислав Велетень из «Колоса» и Владимир Шепелев, находившийся в статусе свободного агента, а прежде игравший под руководством Ротаня в «Александрии».

История встреч

В пяти матчах между командами «динамовцы» побеждали трижды, еще раз сильнее были полищуки и одна игра закончилась вничью. Общая разница забитых и пропущенных – 11:4.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Герреро

«Полесье»: Кудрик – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Андриевский, Бабенко – Гуцуляк, Леднев, Назаренко – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Даже не знаю, чего ждать от такого «Динамо». Но все же на основе того, что в УПЛ команда выглядит совсем иначе, чем в Европе, спрогнозирую победу киевлян. И гол Герреро снова должен быть.