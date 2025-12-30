Виктор ЛЕОНЕНКО: «Здесь либо судьям занесли, либо у них...»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о первом круге УПЛ 2025/26.

«Огорчает, что у нашего чемпионата очень низкий уровень. Динамо вообще порой шло на седьмом месте, Шахтер раздавал очки там, где должен был побеждать, в Полесье много скандалов, связанных с судейством. Что здесь может понравиться? Могу только поздравить ЛНЗ с хорошей игрой и первым местом после первого круга.

И хочется, чтобы судьи в УПЛ так не чудили, как в моменте с удалением Андриевского. Здесь вопрос: либо судьям «занесли», либо у них такой низкий уровень?», – отметил Леоненко.