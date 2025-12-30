Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Здесь либо судьям занесли, либо у них...»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 00:30 |
Экс-динамовец поделился впечатлениями от первого круга УПЛ

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о первом круге УПЛ 2025/26.

«Огорчает, что у нашего чемпионата очень низкий уровень. Динамо вообще порой шло на седьмом месте, Шахтер раздавал очки там, где должен был побеждать, в Полесье много скандалов, связанных с судейством. Что здесь может понравиться? Могу только поздравить ЛНЗ с хорошей игрой и первым местом после первого круга.

И хочется, чтобы судьи в УПЛ так не чудили, как в моменте с удалением Андриевского. Здесь вопрос: либо судьям «занесли», либо у них такой низкий уровень?», – отметил Леоненко.

Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
