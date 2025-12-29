ФОТО. Лунин показал свои рождественские каникулы. Где отдыхают?
Андрей и Анастасия Лунины отлично проводят время в Андорре
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился в Instagram атмосферными семейными кадрами с зимнего отдыха.
Футболист вместе с женой Анастасией и сыном проводит каникулы в Андорре. На фото – уютные моменты у рождественской елки, прогулки по заснеженным горам и отдых на горнолыжном курорте.
Особое внимание подписчиков привлек маленький сын Луниных, который уже осваивает снег в полном зимнем снаряжении.
Публикация собрала множество теплых комментариев – болельщики отметили семейную атмосферу и то, как гармонично Лунин использует паузу между матчами.
