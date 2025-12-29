Рома – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 декабря 2025 в 21:45 проходит игра 17-го тура чемпионата Италии.

Рома и Дженоа встречаются на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

За волков играет украинский форвард Артем Довбик (заявлен в резерве).

за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский (вышел в основе).

Хозяева поля забили три гола в дебюте матча. У волков отличились Матиас Суле, Куадио Коне, Эван Фергюсон (3:0).

ГОЛ! 1:0. Матиас Суле, 14 мин

ГОЛ! 2:0. Куадио Коне, 19 мин

ГОЛ! 3:0. Эван Фергюсон, 31 мин