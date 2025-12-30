Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо: «С поддержкой Суркисов он может построить новую команду»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 12:17 |
Экс-игрок Динамо: «С поддержкой Суркисов он может построить новую команду»

Максим Коваль оценил игру киевского клуба и перспективы Игоря Костюка во главе «бело-синих»

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Коваль прокомментировал игру «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также оценил перспективы главного тренера Игоря Костюка:

– Прошло семь лет со времени, когда вы покинули «Динамо». Следите за выступлениями чемпиона?

– Да, конечно. Спад, который случился с ребятами, является нормальным явлением в футболе. Когда команда дает результат первый год, на этом багаже ​​ты не можешь двигаться дальше.

В прошлом сезоне кризис возник у «Шахтера». Сейчас через похожее проходит «Динамо». Это футбол. Вспомните, как после двух чемпионств с Ребровым был спад. Когда Луческу дал результат, и перед 22 годом команда пробуксовывала.

– Игорю Костюку удастся вытащить «Динамо» из ямы?

– Я хорошо его знаю. Приходилось видеть в наших медиа мнения о нехватке опыта у Костюка, с чем я не согласен. Владимирович много лет работает в «Динамо», через него прошли почти все действующие игроки, и есть на подхвате начавшая выходить молодежь.

Имея поддержку Игоря и Григория Суркисов, он может построить новую команду, которая будет конкурировать за высокие места, – уверен Коваль.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Коваль (футболист) Игорь Костюк Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Khafre
О, великий воротар динамо. Вже забув за нього
Ответить
-1
