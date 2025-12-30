ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук провел 25-й сухой матч в Украинской Премьер-лиге.

Этой отметки он достиг в игре 16-го тура против луганской «Зари» (2:0).

В общей сложности вратарь ЛНЗ провел 58 матчей в элитном дивизионе украинского футбола.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице УПЛ с 35 очками, столько же донецкий Шахтер.

