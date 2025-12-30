Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 19:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 19:39
172
0

ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ

Юбилейной стала игра 16-го тура УПЛ против луганской Зари

30 декабря 2025, 19:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 19:39
172
0
ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук провел 25-й сухой матч в Украинской Премьер-лиге.

Этой отметки он достиг в игре 16-го тура против луганской «Зари» (2:0).

В общей сложности вратарь ЛНЗ провел 58 матчей в элитном дивизионе украинского футбола.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице УПЛ с 35 очками, столько же донецкий Шахтер.

ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ

По теме:
ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Авагимян отреагировал на информацию о возможном возвращении в Черноморец
Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги
Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы статистика ЛНЗ - Заря Заря Луганск вратари
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30 декабря 2025, 18:01 0
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 30 декабря в 21:00 по Киеву

Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
Футбол | 30 декабря 2025, 15:59 8
Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч

Легенда украинского футбола

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Бокс | 30.12.2025, 03:21
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем