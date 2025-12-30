Украина. Премьер лига30 декабря 2025, 19:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 19:39
ФОТО. Голкипер ЛНЗ Паламарчук провел 25-й сухой матч в УПЛ
Юбилейной стала игра 16-го тура УПЛ против луганской Зари
30 декабря 2025, 19:31 | Обновлено 30 декабря 2025, 19:39
Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук провел 25-й сухой матч в Украинской Премьер-лиге.
Этой отметки он достиг в игре 16-го тура против луганской «Зари» (2:0).
В общей сложности вратарь ЛНЗ провел 58 матчей в элитном дивизионе украинского футбола.
ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице УПЛ с 35 очками, столько же донецкий Шахтер.
