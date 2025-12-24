Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?

Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон, за ним разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумми.

В пятерку рейтинга попали также Давид Райя («Арсенал») и Жоан Гарсия («Барселона»).

Топ-10 вратарей мира по версии рейтинга: