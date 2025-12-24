Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

GiveMeSport

Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.

Лидером рейтинга стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон, за ним разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумми.

В пятерку рейтинга попали также Давид Райя («Арсенал») и Жоан Гарсия («Барселона»).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 вратарей мира по версии рейтинга:

  1. Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
  2. Тибо Куртуа («Реал»)
  3. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»)
  4. Давид Райя («Арсенал»)
  5. Жоан Гарсия («Барселона»)
  6. Ян Зоммер («Интер»)
  7. Ян Облак («Атлетико»)
  8. Майк Меньян («Милан»)
  9. Мануэль Нойер («Бавария»)
  10. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
