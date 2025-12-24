Другие новости24 декабря 2025, 10:12 |
813
0
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
24 декабря 2025, 10:12 |
813
0
Авторитетное издание GiveMeSport опубликовало обновленный рейтинг лучших вратарей мира.
Лидером рейтинга стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон, за ним разместился страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. Бронза рейтинга досталась вратарю «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумми.
В пятерку рейтинга попали также Давид Райя («Арсенал») и Жоан Гарсия («Барселона»).
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-10 вратарей мира по версии рейтинга:
- Алиссон Бекер («Ливерпуль»)
- Тибо Куртуа («Реал»)
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»)
- Давид Райя («Арсенал»)
- Жоан Гарсия («Барселона»)
- Ян Зоммер («Интер»)
- Ян Облак («Атлетико»)
- Майк Меньян («Милан»)
- Мануэль Нойер («Бавария»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 декабря 2025, 09:53 1
Бывший футболист киевского клуба выделил защитника Александра Караваева
Биатлон | 23 декабря 2025, 20:20 0
Легенда биатлона высказался о смерти Сиверта Гутторма Баккена
Футбол | 24.12.2025, 08:59
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Футбол | 23.12.2025, 10:42
Комментарии 0
Популярные новости
23.12.2025, 12:39 48
23.12.2025, 07:00 20
Бокс
22.12.2025, 20:23 1
23.12.2025, 00:45 3
22.12.2025, 08:59 1
22.12.2025, 23:36
22.12.2025, 23:00 1